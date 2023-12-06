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كيفية العثور على رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة في Gmail وإعادتها

12/6/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تريد تنظيف البريد الوارد في Gmail ، ولكنك لا تريد حذف أي شيء نهائيًا، فإن اختيار خيار الأرشيف هو الأفضل، فعندما تقوم بأرشفة رسالة بريد إلكتروني، تتم إزالتها من مجلد البريد الوارد الخاص بك مع الاستمرار في الوصول إليها.



وفيما يلي كيفية الوصول إلى أي رسائل بريد إلكتروني قمت بأرشفتها مسبقًا، بالإضافة إلى كيفية نقل هذه الرسائل مرة أخرى إلى صندوق الوارد العادي الخاص بك للوصول إليها بسرعة



البحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة عبر الويب



إذا قمت بالوصول إلى Gmail عبر متصفح ويب، فمن السهل استدعاء أي رسائل بريد إلكتروني قد تكون قمت بأرشفتها،
بالنسبة للمبتدئين، إذا اخترت استخدام شريط البحث الموجود أعلى الصفحة، فستتضمن نتائج البحث أي رسائل بريد إلكتروني مؤرشفة.



وبدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إلى كل البريد المتاح لديك، بما في ذلك الأجزاء المؤرشفة، ضمن خيار كل البريد .



الخطوة 1: قم بزيارة موقع Gmail وقم بتسجيل الدخول.



الخطوة 2: على الجانب الأيسر من الشاشة، حدد المزيد .



الخطوة 3: حدد خيار كل البريد .



الخطوة 4: على الجانب الأيمن من الشاشة، يمكنك الآن تصفح بريدك الإلكتروني، وسيتضمن جميع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حسابك، بما في ذلك المحتوى المؤرشف.












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