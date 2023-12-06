كيف يمكنك استخدام Microsoft Teams لإرسال رسائل نصية؟ اعرف الخطوات

(MENAFN
- Youm7) يعد استخدام Microsoft Teams للتحدث مع زملائك أمرًا بسيطًا جدًا بفضل ميزة الدردشة المضمنة، ويمكنك الدردشة مع زملائك في الفريق، ومشاركة المستندات، وحتى إجراء مكالمات صوتية إذا كنت في حاجة إليها ، وفقا لتقرير digitartlend.
وركز تصميمه الأولي على التواصل بين أعضاء الفريق ومن هنا جاء الاسم، ومع ذلك، فإن القدرة على التحدث مع الشركات أو العملاء الآخرين يمكن أن تكون محدودة باستخدام Microsoft Teams. ولكن بفضل التحديث الأخير، يمكنك دعوة الأشخاص عبر الرسائل القصيرة على Microsoft Teams مجانًا، ويمكنك بدء محادثة عبر الرسائل النصية القصيرة مع مشاركين في بلدان متعددة.
كيفية إرسال رسالة نصية قصيرة فى Teams
يعد بدء محادثة عبر الرسائل النصية القصيرة أمرًا بسيطًا للغاية:
1 حدد دردشة جديدة في Microsoft Teams.
2 أدخل رقم هاتف المشارك الذي تريد إرسال رسالة نصية قصيرة إليه :.
3 أدخل اسم المشارك في مكان إضافة اسم جهة الاتصال .
4 أرسل رسالتك الأولى لإنشاء محادثة عبر الرسائل النصية القصيرة بين شخصين.
وسيتلقى المشارك الذي ترسل إليه الرسالة النصية القصيرة رسالة نصية قصيرة من Microsoft Teams،
وسيشير هذا لهم إلى أنك تريد الدردشة. إذا أرادوا القبول، يمكنهم الضغط فوق الارتباط الموجود في الرسالة النصية القصيرة للانضمام إلى Teams عبر التطبيق.
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