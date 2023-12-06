كيف يمكنك استخدام Microsoft Teams لإرسال رسائل نصية؟ اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) يعد استخدام Microsoft Teams للتحدث مع زملائك أمرًا بسيطًا جدًا بفضل ميزة الدردشة المضمنة، ويمكنك الدردشة مع زملائك في الفريق، ومشاركة المستندات، وحتى إجراء مكالمات صوتية إذا كنت في حاجة إليها ، وفقا لتقرير digitartlend.وركز تصميمه الأولي على التواصل بين أعضاء الفريق ومن هنا جاء الاسم، ومع ذلك، فإن القدرة على التحدث مع الشركات أو العملاء الآخرين يمكن أن تكون محدودة باستخدام Microsoft Teams. ولكن بفضل التحديث الأخير، يمكنك دعوة الأشخاص عبر الرسائل القصيرة على Microsoft Teams مجانًا، ويمكنك بدء محادثة عبر الرسائل النصية القصيرة مع مشاركين في بلدان متعددة.كيفية إرسال رسالة نصية قصيرة فى Teams





يعد بدء محادثة عبر الرسائل النصية القصيرة أمرًا بسيطًا للغاية:1 حدد دردشة جديدة في Microsoft Teams.2 أدخل رقم هاتف المشارك الذي تريد إرسال رسالة نصية قصيرة إليه :.3 أدخل اسم المشارك في مكان إضافة اسم جهة الاتصال .4 أرسل رسالتك الأولى لإنشاء محادثة عبر الرسائل النصية القصيرة بين شخصين.وسيتلقى المشارك الذي ترسل إليه الرسالة النصية القصيرة رسالة نصية قصيرة من Microsoft Teams،وسيشير هذا لهم إلى أنك تريد الدردشة. إذا أرادوا القبول، يمكنهم الضغط فوق الارتباط الموجود في الرسالة النصية القصيرة للانضمام إلى Teams عبر التطبيق.