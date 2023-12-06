الاحتيال عبر Gmail.. كيف يقوم الهاكرز بسرقة أموالك؟ وكيف تبقى آمنًا؟

MENAFN - Youm7) يعد Gmail، الذى يضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط، بلا شك خدمة البريد الإلكتروني الأكثر شعبية في العالم، ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد على نطاق واسع يجعله أيضًا هدفًا رئيسيًا لمجرمي الإنترنت الذين يسعون إلى استغلال المستخدمين المطمئنين.

وأصبح الاحتيال عبر Gmail، الذي يشمل العديد من عمليات التصيد الاحتيالي وهجمات البرامج الضارة وعمليات الاحتيال المالية، معقدًا بشكل متزايد، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة وسرقة الهوية للمستخدمين المطمئنين.

ويستخدم محتالو Gmail مجموعة من الأساليب لخداع المستخدمين، وغالبًا ما يستغلون ثقتهم في العلامات التجارية المألوفة أو يخلقون شعورًا بإلحاح الأمر، ولكن قبل المضي قدمًا في الأساليب الشائعة التي يستخدمها المجرمون والمتسللون لسرقة أموالك أو بياناتك عبر Gmail، يرجى ملاحظة أن Gmail كنظام أساسي للبريد الإلكتروني ليس به أي مشكلة وهو آمن تمامًا.

ما يجعلها عرضة للخطر والهدف هو قاعدة المستخدمين الضخمة. حقيقة أنه لا يمكنك استخدام هاتف Android بدون حساب Gmail تظهر أهميته وأهميته.

بعض التقنيات/التكتيكات الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المحتالون هي:

- رسائل البريد الإلكتروني التي تبدو وكأنها من حسابات رسمية للبنوك أو دائرة ضريبة الدخل أو غيرها من المؤسسات المماثلة

تحاكي رسائل البريد الإلكتروني هذه رسائل حقيقية من مؤسسات شرعية، مثل البنوك أو الوكالات الحكومية أو تجار التجزئة عبر الإنترنت، وغالبًا ما تحتوي على طلبات عاجلة للحصول على معلومات شخصية، مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي.

-المرفقات/الروابط/عناوين URL التى تهدف إلى حقن "فيروس" في الكمبيوتر المحمول/الهاتف الذكي الخاص بك

يمكن تضمين البرامج الضارة في المرفقات أو الروابط داخل رسائل Gmail. بمجرد فتحها أو النقر عليها، يمكن أن تصيب هذه المرفقات أو الروابط جهاز المستخدم بالفيروسات أو برامج الفدية أو برامج التجسس، مما يؤدي إلى سرقة البيانات الحساسة أو تعطيل عمليات الكمبيوتر.





-عمليات الاحتيال المتعلقة بالأعمال التجارية/البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة

تستهدف عمليات الاحتيال في BEC الشركات، حيث تخدع الموظفين للسماح بالتحويلات البنكية الاحتيالية أو الكشف عن معلومات مالية حساسة. غالبًا ما ينتحل المحتالون شخصية مديرين تنفيذيين أو بائعين رفيعي المستوى لكسب ثقة ضحاياهم.

كيف تحمي نفسك من الاحتيال عبر Gmail

هناك خطوات بسيطة ويقظة عقلية خالصة يمكن أن تحميك من عمليات الاحتيال عبر Gmail، إليك بعض النصائح المهمة:

* احذر من رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة: قم بفحص رسائل البريد الإلكتروني عن كثب بحثًا عن أي تناقضات، مثل الأخطاء النحوية أو عناوين المرسل غير الصحيحة أو الطلبات غير المتوقعة للحصول على معلومات شخصية.

* لا تنقر مطلقًا على روابط غير معروفة أو تفتح/تنزل المرفقات: تجنب النقر على الروابط أو فتح المرفقات من مرسلين غير معروفين. إذا لم تكن متأكدًا، فاتصل بالمرسل مباشرةً عبر قناة موثوقة للتحقق من شرعية الرسالة.

* تمكين المصادقة الثنائية (2FA): تضيف المصادقة الثنائية أو الثنائية طبقة إضافية من الأمان من خلال طلب عامل ثانٍ، مثل رمز من تطبيق جوال، بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك.