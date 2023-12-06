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إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 12 Mini و Iphone SE 2020

12/6/2023 11:32:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة أبل عن سلسلة
iPhone 12 منذ عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone 12 Mini من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف
iPhone SE 2020، كما يلى:

iPhone 12 mini:

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x)
.

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية:
12 ميجابكسل.


هاتف iPhone SE 2020

نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.x).

مساحة الشاشة: يأتى بشاشة 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 1334 × 750 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: تبلغ 7 ميجا بيكسل .

نوع المعالج: شرائح Apple A13 Bionic APL1W85.

ذاكرة الوصول العشوائى: تبلغ 3GB.

الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: تبلغ 64 جيجا بايت.

البطارية: بطارية 1821 mAh.







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