خطأ في Ios 17 يقوم بتبديل التطبيقات أثناء الكتابة .. اعرف كيفية الإصلاح

MENAFN - Youm7) أبلغ عدد متزايد من مستخدمي iPhone عن خطأ مستمر في نظام التشغيل iOS 17 يتسبب في ظهور مبدل التطبيق فجأة عند الكتابة على الشاشة، إذا واجهت هذه المشكلة المحبطة، فأنت لست وحدك.

ووفقاً لموقع macrumors، تحتوي منتديات مجتمع Apple وReddit على تقارير مماثلة عن أشخاص تم خروجهم من الرسائل والملاحظات والتطبيقات الأخرى في منتصف الجملة ليجدوا أنفسهم في تطبيق آخر لأنهم كانوا لا يزالون ينقرون على الشاشة عندما ظهر مبدل التطبيق فجأة.

وإلى أن تتعامل شركة Apple مع هذه المشكلة، سيكون هناك حل مؤقت - أو بشكل أكثر دقة حل بديل، لأنه يتضمن إيقاف تشغيل إمكانية الوصول، وهي ميزة سيفتقدها بعض المستخدمين بلا شك، تعد إمكانية الوصول ميزة اختيارية تعمل على خفض النصف العلوي من الشاشة بحيث تكون في متناول أصابعك بسهولة، وإليك كيفية تعطيله.

كيفية الإصلاح خطأ iOS 17



1- افتح الإعدادات على ‌iPhone‌ الخاص بك.

2- اضغط على إمكانية الوصول.

3- ضمن "البدنية والحركية"، حدد اللمس.

4- قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار إمكانية الوصول.

يبدو أن تعطيل إمكانية الوصول يؤدي إلى إيقاف خطأ الكتابة في مساراته لجميع المتأثرين، مما يشير إلى أن Apple لديها مشكلة غير معروفة مرتبطة بميزة إمكانية الوصول.