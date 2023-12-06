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Beyon Cyber توقع اتفاقية لإطلاق حلول الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين

12/6/2023 11:32:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬ Trend ‭ ‬ Micro ،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬حلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لقطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬مراد،‭ ‬مدير‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ ‬في‭ ‬تريند‭ ‬مايكرو،‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الدولية‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

سيتمكن‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬الشاملة،‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بكونها‭ ‬ذات‭ ‬أسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬صُممت‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتزايدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭ ‬المتقدمة‭. ‬وعليه،‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الحلول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭.‬

صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬وإن‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬مُحركًا‭ ‬للابتكار،‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬المخاطر‭ ‬السيبرانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يساهم‭ ‬بحوالي‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إن‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬أمن‭ ‬سيبراني‭ ‬واضحة‭ ‬وسلسة‭ ‬وفعّالة‭ ‬وبأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أولوياتنا‭ ‬بل‭ ‬ومن‭ ‬مسؤوليتنا،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬حلولنا‭ ‬المُصممة‭ ‬بالأخص‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬حماية‭ ‬قوية‭ ‬بأقل‭ ‬تكلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬أعمالهم‭ ‬الأساسية‭ ‬دون‭ ‬إهمال‭ ‬النواحي‭ ‬الأمنية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬مراد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ cyber ،‭ ‬أحد‭ ‬رواد‭ ‬القطاع‭ ‬السيبراني،‭ ‬يعدّ‭ ‬أمرًا‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬السوق‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬ Trend ‭ ‬ Micro ‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬ستعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬باعتبارها‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬قطاع‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬عبدالله‭ ‬دانش،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للقطاع‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬شركتنا‭ ‬الشقيقة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber
‬لتحقيق‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬تجاه‭ ‬قطاع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ودعمهم‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬المتقدمة‭. ‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬الميزات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬هو‭ ‬سهولة‭ ‬الاشتراك،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬عبر‭ ‬بوابة‭ ‬بتلكو‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‮»‬‭.‬

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