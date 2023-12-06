بابكو إنرجيز توقع مذكرة تفاهم مع ميتسوي اليابانية لتطوير عمليات احتجاز وتخزين ونقل الكربون عبر الحدود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقعت بابكو إنرجيز، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم مع شركة ميتسوي اليابانية ( Mitsu O . S . K Lines, Ltd )
لتطوير عمليات احتجاز ونقل ثاني أكسيد الكربون ( CO 2) بهدف إنشاء محطة للكربون، ورفع سعة تخزينه واحتجازه ونقله عبر الحدود، والسعي لتحقيق مجتمع خالي الكربون.
وجر ت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك على هامش استضافتها لأعمال مؤتمر الدول الأطراف الثامن والعشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 28) بحضور عدد من الرؤساء التنفيذين والمسؤولين من أصحاب المصلحة رفيعي المستوى المشاركين في المؤتمر.
بدوره أكد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة في بابكو إنرجيز أن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه يعد أحد الحلول الأكثر فعالية لتحقيق مجتمع خالي الكربون، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تحقيق الوصول للحياد الكربوني الذي يتطلب تحولاً واعداً في كيفية واستخدام ونقل وإنتاج الطاقة، وقد أظهرت نتائج الدراسة المعدة بهذا الشأن أن سعة تخزين ثاني أكسيد الكربون تتجاوز بكثير ما تحتاجه مملكة البحرين للوفاء بالتزاماتها تجاه التحديات المناخية وتحقيق الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060. وقال توماس «فخورون في بابكو إنرجيز بالتعاون مع شركة ميتسوي اليابانية في إنشاء سلسلة قيمة لتكنولوجيا احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون كونها عملية ذات دور محوري ومهم في الدفع نحو زيادة كفاءة الطاقة، إذ ستضطلع شركة ميتسوي بتوفير خدمات النقل البحري لثاني أكسيد الكربون المسال، فيما ستوفر بابكو إنرجيز مواقع العزل والتخزين، وذلك في إطار التزامنا الثابت لتحقيق مستقبل منخفض الكربون بما يتماشى مع الأهداف المناخية لمملكة البحرين».
من جانب آخر، قال تاكيشي هاشيموتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوي اليابانية: «باعتبارنا مطورًا ومزودًا لخدمات البنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى الشحن التقليدي، نتشرف بأن تتاح لنا فرصة التعاون مع شركة بابكو إنرجيز، نعتقد أن هناك تآزرًا كبيرًا في تعاوننا لإنشاء سلسلة قيمة لاحتجاز وتخزين ونقل الكربون، وأيضًا لبناء جسرًا بين مملكة البحرين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لتحقيق مزيد من الأهداف التنموية في رحلتنا المشتركة نحو قيادة التحول في القطاع ومواجهة تحديات المناخ».
يذكر أن بابكو إنرجيز تلتزم بتعزيز مشاركتها في قيادة رحلة التحول المستقبلية مع قادة قطاع الطاقة والشركاء وأصحاب المصلحة والمنظمات بهدف تعزيز مكانة مملكة البحرين وجعلها في مصاف الدول التي تتصدر خارطة الجيل الجديد والقادم من الطاقة.
MENAFN06122023000055011008ID1107549965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.