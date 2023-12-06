بابكو إنرجيز توقع مذكرة تفاهم مع ميتسوي اليابانية لتطوير عمليات احتجاز وتخزين ونقل الكربون عبر الحدود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

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‬وقعت‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ميتسوي‭ ‬اليابانية‭ (‬ Mitsu ‭ ‬ O ‭.‬ S ‭.‬ K ‭ ‬ Lines, ‭ ‬ Ltd ‭)

‬لتطوير‭ ‬عمليات‭ ‬احتجاز‭ ‬ونقل‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ (‬ CO 2‭) ‬بهدف‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬للكربون،‭ ‬ورفع‭ ‬سعة‭ ‬تخزينه‭ ‬واحتجازه‭ ‬ونقله‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬مجتمع‭ ‬خالي‭ ‬الكربون‭.‬

وجر‭ ‬ت‭ ‬مراسم‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬استضافتها‭ ‬لأعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأطراف‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬التابع‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭) ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬مارك‭ ‬توماس‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬أن‭ ‬احتجاز‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬وتخزينه‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬الحلول‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مجتمع‭ ‬خالي‭ ‬الكربون،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والمتطورة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬تحولاً‭ ‬واعداً‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬واستخدام‭ ‬ونقل‭ ‬وإنتاج‭ ‬الطاقة،‭ ‬وقد‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬المعدة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬أن‭ ‬سعة‭ ‬تخزين‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬تتجاوز‭ ‬بكثير‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭. ‬وقال‭ ‬توماس‭ ‬‮«‬فخورون‭ ‬في‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ميتسوي‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬سلسلة‭ ‬قيمة‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬احتجاز‭ ‬وتخزين‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬كونها‭ ‬عملية‭ ‬ذات‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬الطاقة،‭ ‬إذ‭ ‬ستضطلع‭ ‬شركة‭ ‬ميتسوي‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬لثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬المسال،‭ ‬فيما‭ ‬ستوفر‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬مواقع‭ ‬العزل‭ ‬والتخزين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامنا‭ ‬الثابت‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬المناخية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬تاكيشي‭ ‬هاشيموتو،‭ ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ميتسوي‭ ‬اليابانية‭: ‬‮«‬باعتبارنا‭ ‬مطورًا‭ ‬ومزودًا‭ ‬لخدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشحن‭ ‬التقليدي،‭ ‬نتشرف‭ ‬بأن‭ ‬تتاح‭ ‬لنا‭ ‬فرصة‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تآزرًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬تعاوننا‭ ‬لإنشاء‭ ‬سلسلة‭ ‬قيمة‭ ‬لاحتجاز‭ ‬وتخزين‭ ‬ونقل‭ ‬الكربون،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لبناء‭ ‬جسرًا‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬رحلتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬نحو‭ ‬قيادة‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ومواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬المناخ‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬تلتزم‭ ‬بتعزيز‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬المستقبلية‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬والشركاء‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والمنظمات‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجعلها‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتصدر‭ ‬خارطة‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬والقادم‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭.‬