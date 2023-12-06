لجنة الحوكمة تناقش مشاريع ومشتريات تقنية المعلومات بكلفة 15 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها السادس والستين برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
وفي بداية الاجتماع رحب القائد بالحضور وتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم وعطائهم المستمر، بعد ذلك استعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، منها مشروع السجل الشامل للأنظمة والتطبيقات الحكومية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي يهدف إلى توفير نظرة شاملة حول كافة الأنظمة الحكومية وبنيتها التقنية والالتزامات المالية المرتبطة بها، ما يسهم في دعم التوجه الاستراتيجي لتقنية المعلومات وتوفير البيانات الداعمة لصنع القرار، وكذلك إيجاد فرص جديدة لإبرام عقود مؤسسية والتفاوض مع الشركات لتخفيض التكاليف، بالإضافة إلى الإسهام في وضع خطط التدريب المناسبة للموارد البشرية الحكومية المتخصصة في تقنية المعلومات.
كما تم مناقشة مشروع نظام الأرشيف الإلكتروني بوازرة الخارجية، الذي يهدف إلى رقمنة الوثائق وأرشفتها عبر نظام إلكتروني لتسهيل الوصول إلى الوثائق المؤرشفة وتصفحها وتقليل الوقت والجهد المستهلك في البحث فيها، إلى جانب رفع مستوى الحماية لتلك الوثائق وتأمينها من التلف أو الضياع وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الأمن والحماية مثل النسخ الاحتياطي وتشفير البيانات وتقييد الوصول.
وخلال الاجتماع تم كذلك استعراض مشروع تجديد وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمجمع السلمانية الطبي، الذي سيتم من خلاله تطوير البنية التقنية وشبكة المعلومات الخاصة بالوحدة وتسهيل وصول المستخدمين إلى الأنظمة الصحية بهدف تحسين خدمة المرضى والعملاء.
كما تم تسليط الضوء على مجموعة من المشتريات التشغيلية المتعلقة بصيانة ودعم الأنظمة والتطبيقات الحكومية ومناقشة سبل تطويرها ورفع كفاءتها وتقليص نفقاتها التشغيلية، كما اطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من القرارات المعتمدة خلال اجتماعاتها السابقة، ومتابعة سير العمل فيها.
عُقد الاجتماع برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بحضور كل من نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم، والدكتور خالد أحمد المطاوعة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والدكتورة حصة جاسم الجنيد عميد كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين، وأحمد عبدالنبي القيم مدير إدارة الخدمات وتقنية المعلومات بمكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، كما حضر الاجتماع الدكتور علي محمد الصوفي مستشار تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الفريق المساند للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.
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