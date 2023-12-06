لجنة الحوكمة تناقش مشاريع ومشتريات تقنية المعلومات بكلفة 15 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬حوكمة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬اجتماعها‭ ‬السادس‭ ‬والستين‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬وطلبات‭ ‬الشراء‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬بالحضور‭ ‬وتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وعطائهم‭ ‬المستمر،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬استعرض‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة،‭ ‬منها‭ ‬مشروع‭ ‬السجل‭ ‬الشامل‭ ‬للأنظمة‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الحكومية‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬نظرة‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬كافة‭ ‬الأنظمة‭ ‬الحكومية‭ ‬وبنيتها‭ ‬التقنية‭ ‬والالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التوجه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬وتوفير‭ ‬البيانات‭ ‬الداعمة‭ ‬لصنع‭ ‬القرار،‭ ‬وكذلك‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬لإبرام‭ ‬عقود‭ ‬مؤسسية‭ ‬والتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬لتخفيض‭ ‬التكاليف،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬التدريب‭ ‬المناسبة‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الحكومية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬الأرشيف‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بوازرة‭ ‬الخارجية،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬الوثائق‭ ‬وأرشفتها‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوثائق‭ ‬المؤرشفة‭ ‬وتصفحها‭ ‬وتقليل‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬المستهلك‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬فيها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الحماية‭ ‬لتلك‭ ‬الوثائق‭ ‬وتأمينها‭ ‬من‭ ‬التلف‭ ‬أو‭ ‬الضياع‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬الأمن‭ ‬والحماية‭ ‬مثل‭ ‬النسخ‭ ‬الاحتياطي‭ ‬وتشفير‭ ‬البيانات‭ ‬وتقييد‭ ‬الوصول‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تم‭ ‬كذلك‭ ‬استعراض‭ ‬مشروع‭ ‬تجديد‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬لحديثي‭ ‬الولادة‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التقنية‭ ‬وشبكة‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالوحدة‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المستخدمين‭ ‬إلى‭ ‬الأنظمة‭ ‬الصحية‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬خدمة‭ ‬المرضى‭ ‬والعملاء‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشتريات‭ ‬التشغيلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بصيانة‭ ‬ودعم‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتطبيقات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تطويرها‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬وتقليص‭ ‬نفقاتها‭ ‬التشغيلية،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬المعتمدة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬السابقة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭.‬

عُقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬المطاوعة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬والحوكمة‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وعبدالله‭ ‬أحمد‭ ‬ضيف‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬جاسم‭ ‬الجنيد‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأحمد‭ ‬عبدالنبي‭ ‬القيم‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بمكتب‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كما‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬الصوفي‭ ‬مستشار‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬المساند‭ ‬للجنة‭ ‬حوكمة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬