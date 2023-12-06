الدكتور نواف الغانم يترأس مؤتمر المنظور الأخلاقي والقانوني للذكاء الاصطناعي في بريطانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نظمت مجموعة مسار التحول المؤسسي والتطوير التنظيمي ومركز الذكاء الاصطناعي في جامعة برونيل البريطانية في السادس من ديسمبر مؤتمر التنقل فالعلاقة التنظيمية والمنظور الأخلاقي والقانوني لتطبيقات الذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور نواف حسين سلطان الغانم الرئيس المشارك والبروفيسور آشلي براغانزا رئيس المركز في العاصمة البريطانية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد اقبالا كبيرا من المهنيين والباحثين وجرى مناقشة آخر الأبحاث العملية عن التأثيرات المرصودة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في
التحول المؤسسي في القطاعات الصناعية، الصحية، المالية، الأمنية والطاقة وإسهاماتها في الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 وتقديم الاستشارات والتوصيات المناسبة.
وفي تعليق خاص بهذه المناسبة، صرح الدكتور نواف الغانم بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت في عالم اليوم المليء بالتحديات الكبيرة في مختلف القطاعات هي الأداء الفعال لاستدامة وكفاءة العمليات التشغيلية وإدارة الوقت، موضحاً أن مبادرات التحول الرقمي والاتجاه لتطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم ايجابياً في خفض النفقات التشغيلية من خلال استدامة سلاسل التوريد وتقليل الهدر في الموارد الطبيعية مما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
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