الدكتور نواف الغانم يترأس مؤتمر المنظور الأخلاقي والقانوني للذكاء الاصطناعي في بريطانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نظمت‭ ‬مجموعة‭ ‬مسار‭ ‬التحول‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتطوير‭ ‬التنظيمي‭ ‬ومركز‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برونيل‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬مؤتمر‭ ‬التنقل‭ ‬فالعلاقة‭ ‬التنظيمية‭ ‬والمنظور‭ ‬الأخلاقي‭ ‬والقانوني‭ ‬لتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬نواف‭ ‬حسين‭ ‬سلطان‭ ‬الغانم‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬والبروفيسور‭ ‬آشلي‭ ‬براغانزا‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬شهد‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬والباحثين‭ ‬وجرى‭ ‬مناقشة‭ ‬آخر‭ ‬الأبحاث‭ ‬العملية‭ ‬عن‭ ‬التأثيرات‭ ‬المرصودة‭ ‬لتطبيق‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‮

‬التحول‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصناعية،‭ ‬الصحية،‭ ‬المالية،‭ ‬الأمنية‭ ‬والطاقة‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬والتوصيات‭ ‬المناسبة‭.‬

‮

‬وفي‭ ‬تعليق‭ ‬خاص‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬نواف‭ ‬الغانم‭ ‬بأن‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬المليء‭ ‬بالتحديات‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬هي‭ ‬الأداء‭ ‬الفعال‭ ‬لاستدامة‭ ‬وكفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬وإدارة‭ ‬الوقت،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والاتجاه‭ ‬لتطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تسهم‭ ‬ايجابياً‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬النفقات‭ ‬التشغيلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استدامة‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬وتقليل‭ ‬الهدر‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬