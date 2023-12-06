جلالي من البحرين الوطني يسلط الضوء على دور البنك في العمل المناخي خلال جلسة في مؤتمر ((COP28))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف بنك البحرين الوطني ( NBB ) عن مشاركة زياد جلالي رئيس قسم التمويل المُهيكل والمعاملات المصرفية مؤخرًا ضمن حلقة نقاشية عُقِدت خلال مؤتمر الأطراف COP 28»» لعام 2023 في مدينة دبي.
وركزت الجلسة الحوارية على «توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي»، حيث تضمنت قائمة المتحدثين عددًا من خبراء القطاع هم: تريفور ألين رئيس قسم أبحاث الاستدامة في أسواق 360 بنك بي إن بي باريبا، وإيلينا روين مديرة دعم العمليات والمناخ في بنك الاستثمار الأوروبي، ونيكولاس ثيفينوت الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في ابيكورب، بالإضافة إلى كريسديل مبيمبا مدير عام تغطية القطاع العام في بنك بي إن بي باريبا الذي أدار الجلسة. وتمحورت الندوة حول الدور الذي تلعبه التدابير التنظيمية وأطر توزيع المخاطر في سبيل تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والتأقلم ضمن مبادرات ومشاريع الاستدامة. وقدم زياد رؤية قيّمة حول كيفية قيام القطاع المصرفي والجهات التنظيمية المصرفية بدعم تدفق رأس المال إلى شراكات القطاعين العام والخاص في مجال العمل المناخي.
يعمل بنك البحرين الوطني على تعزيز ثقافة تبادل المعرفة عبر القطاع ككل، حيث يحرص على مشاركة الموظفين في الفعاليات الدولية الرائدة.
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