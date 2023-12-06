جلالي من البحرين الوطني يسلط الضوء على دور البنك في العمل المناخي خلال جلسة في مؤتمر ((COP28))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬زياد‭ ‬جلالي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التمويل‭ ‬المُهيكل‭ ‬والمعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬مؤخرًا‭ ‬ضمن‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬عُقِدت‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬ COP 28‮»»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭.‬

وركزت‭ ‬الجلسة‭ ‬الحوارية‭ ‬على‭ ‬‮«‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬مشاركة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ ‬قائمة‭ ‬المتحدثين‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬القطاع‭ ‬هم‭: ‬تريفور‭ ‬ألين‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬أبحاث‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬360‭ ‬بنك‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬باريبا،‭ ‬وإيلينا‭ ‬روين‭ ‬مديرة‭ ‬دعم‭ ‬العمليات‭ ‬والمناخ‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ونيكولاس‭ ‬ثيفينوت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬ابيكورب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كريسديل‭ ‬مبيمبا‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬تغطية‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬بي‭ ‬باريبا‭ ‬الذي‭ ‬أدار‭ ‬الجلسة‭. ‬وتمحورت‭ ‬الندوة‭ ‬حول‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬التدابير‭ ‬التنظيمية‭ ‬وأطر‭ ‬توزيع‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬والتأقلم‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬الاستدامة‭. ‬وقدم‭ ‬زياد‭ ‬رؤية‭ ‬قيّمة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬قيام‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والجهات‭ ‬التنظيمية‭ ‬المصرفية‭ ‬بدعم‭ ‬تدفق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬إلى‭ ‬شراكات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭.‬

يعمل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬عبر‭ ‬القطاع‭ ‬ككل،‭ ‬حيث‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الرائدة‭.‬