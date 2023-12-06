أكبر مساحة عمل مشتركة في البحرين((HQ)) تقدم عرضا جديدا للطلبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬ HQ ،‭ ‬أكبر‭ ‬مساحة‭ ‬عمل‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المملوكة‭ ‬والمشغلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬عن‭ ‬عرض‭ ‬جديد‭ ‬لفئة‭ ‬الطلبة،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬المساحة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المنامة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭.‬

ويمكن‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬شريطة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬الطلابية‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم،‭ ‬ويترتب‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدام‭ ‬مساحة‭ ‬العمل‭ ‬المزودة‭ ‬بأحدث‭ ‬المرافق‭ ‬والموارد‭ ‬وفقاً‭ ‬لساعات‭ ‬عمل‭ ‬مرنة‭ ‬عند‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الطالب‭ ‬بقيمة‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ (‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للطلاب‭ ‬استخدام‭ ‬الإنترنت‭ ‬عالي‭ ‬السرعة‭ ‬وغرف‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وخدمات‭ ‬الطباعة،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬بيئة‭ ‬احترافية‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الدراسية‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬أقرانهم‭ ‬وحضور‭ ‬الدروس‭ ‬الخصوصية،‭ ‬إضافة‭ ‬للدراسة‭ ‬لامتحاناتهم‭ ‬القادمة‭. ‬تدعو‭ ‬مساحة‭ ‬ HQ ‭ ‬جميع‭ ‬الطلبة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬الحصري‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الوصول‭ ‬لبيئة‭ ‬تدعم‭ ‬طموحهم‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬الموارد‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭. ‬