أكبر مساحة عمل مشتركة في البحرين((HQ)) تقدم عرضا جديدا للطلبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت HQ ، أكبر مساحة عمل مشتركة في مملكة البحرين المملوكة والمشغلة من قبل مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، عن عرض جديد لفئة الطلبة، علماً بأن المساحة تقع في قلب المنامة في مجمع السيف.
ويمكن للطلبة من كل المراحل التعليمية الاستفادة من العرض شريطة أن يتم تقديم بطاقة الهوية الطلابية الخاصة بهم، ويترتب على العرض إمكانية استخدام مساحة العمل المزودة بأحدث المرافق والموارد وفقاً لساعات عمل مرنة عند الحصول على بطاقة الطالب بقيمة 22 دينارا بحرينيا (لا يشمل القيمة المضافة)، كما يمكن للطلاب استخدام الإنترنت عالي السرعة وغرف الاجتماعات وخدمات الطباعة، مما يوفر لهم بيئة احترافية للعمل على المشاريع الدراسية والتعاون مع أقرانهم وحضور الدروس الخصوصية، إضافة للدراسة لامتحاناتهم القادمة. تدعو مساحة HQ جميع الطلبة للاستفادة من هذا العرض الحصري الذي يتيح لهم الوصول لبيئة تدعم طموحهم وتوفر لهم كل الموارد التي يحتاجونها.
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