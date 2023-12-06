انطلاقاً من ركائز قطاع الصناعة (2022-2026) وزارة الصناعة تطلق ((وسم المصنع الأخضر)) تعزيزاً للتصنيع المستدام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دعماً‭ ‬لتوجهات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Blueprint ‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2060،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭

‬إطلاق‭ (‬وسم‭ ‬المصنع‭ ‬الأخضر‭) ‬ومنحه‭ ‬للمنشآت‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الترخيص‭ ‬الصناعي‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬الوزارة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغيُّر‭ ‬المناخ‭ ‬ COP 28‭

‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشار‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذا‭ ‬الوسم‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬صناعة‭ ‬متطورة‭ ‬ومستدامة‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬لرؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ (‬2022-2026‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬برنامج‭ ‬تعزيز‭ ‬التصنيع‭ ‬المستدام‭ (‬وسم‭ ‬المصنع‭ ‬الأخضر‭) ‬أحد‭ ‬المبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للكربون‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ (‬وسم‭ ‬المصنع‭ ‬الأخضر‭) ‬سوف‭ ‬يُمنح‭ ‬للمصانع‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬أحد‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬الممارسات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصنيع‭ ‬المستدام،‭ ‬وذلك‭ ‬للمصانع‭ ‬التي‭ ‬تعيد‭ ‬استخدام‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مخلّفاتها‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬انتاجها،‭ ‬أو‭ ‬تستخدم‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لتشغيل‭ ‬منشآتها‭ ‬الصناعية،‭ ‬أو‭ ‬تقوم‭ ‬بتطبيق‭ ‬سياسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬تمتلك‭ ‬أنظمة‭ ‬لرصد‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الملوثة‭ ‬للهواء‭ ‬والبيئة‭ ‬أو‭ ‬نظام‭ ‬لاحتساب‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تمتلك‭ ‬وحدةً‭ ‬لاحتجاز‭ ‬الكربون‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬قامت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬بتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الحوافز‭ ‬والمزايا‭ ‬للحاصلين‭ ‬على‭ (‬وسم‭ ‬المصنع‭ ‬الأخضر‭) ‬والتي‭ ‬ستقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بتهيئة‭ ‬المصانع‭ ‬عبر‭ ‬تمكينها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬عبر‭ ‬تسهيل‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬التمويل،‭ ‬أو‭ ‬تيسير‭ ‬دخولها‭ ‬للأسواق‭ ‬عبر‭ ‬التصدير،‭ ‬علاوةً‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قدرات‭ ‬الأفراد‭ ‬والمنشآت‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أسعار‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مشغلي‭ ‬ومصنعي‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬البديلة‭.‬

برنامج‭ ‬تعزيز‭ ‬التصنيع‭ ‬المستدام‭ (‬وسم‭ ‬المصنع‭ ‬الأخضر‭) ‬يوفر‭ ‬حوافز‭ ‬ومزايا‭ ‬حصرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬كبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مصنع‭ ‬سولار‭ ‬وان‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬المبادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة‭ (‬2022-2026‭) ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وترتكز‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الركائز‭ ‬كدعم‭ ‬تحول‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬نحو‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة،‭ ‬وتطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬للكربون‭ ‬والحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التكنولوجية‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬والتوريد‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الصناعي‭.‬