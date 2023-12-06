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على هامش (كوب 28).. ممتلكات ومصدر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة النظيفة في البحرين

12/6/2023 11:32:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬،‭ ‬صندوق‭ ‬الثروة‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬أبوظبي‭ ‬لطاقة‭ ‬المستقبل‭ ‬‮«‬مصدر‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬أمس‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬لاستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والمتجددة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ستتعاون‭ ‬ممتلكات‭ ‬ومصدر،‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬هذه،‭ ‬لتطوير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وتزويد‭ ‬البحرين‭ ‬بالطاقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ذات‭ ‬التكلفة‭ ‬التنافسية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬المحلية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتهم‭ ‬التكاملية‭. ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬اهتمام‭ ‬كلا‭ ‬الجانبين‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬نظرائنا‭ ‬في‭ ‬مصدر‭ ‬لاستكشاف‭ ‬آفاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬واستدامة‭ ‬مواردها‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬الدائم‭ ‬والتغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬المستدام‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تقنيات‭ ‬الاستدامة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬جميل‭ ‬الرمحي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمصدر‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬ممتلكات‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬مبادرات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬لقد‭ ‬شهدنا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭) ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬ومشاركة‭ ‬الخبرات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحلول‭ ‬الإيجابية‭. ‬تتطلع‭ ‬مصدر‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬لدعم‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬هذه‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬ممتلكات‭ ‬ومصدر‭ ‬لتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬مراعاة‭ ‬للبيئة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريب‭ ‬وتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬للمساهمة‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.
‬يتماشى‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2035‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الحياد‭ ‬الكربوني‮»‬‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

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