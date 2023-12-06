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اعتماد آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

12/6/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة العامة للنقل عن آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات . وتفرض الهيئة الآلية على جميع مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص الالتزام بنظام النقل والسحب وتركيب حواجز السلامة وفق المواصفات المعتمدة (SASO 2971) و (SASO 2955) و (SASO 2956) و (SASO 2957) ، إضافة إلى تجهيز هذه المركبات بطفاية حريق، ومثلث السلامة، وحقيبة الإسعافات الأولية. وأوضحت الهيئة أن تطبيق الآلية بدأ من تاريخ 15/11/2023م .
كما ألزمت الهيئة المنشآت والأفراد بحصول السائق لقيادة مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص على بطاقة سائق اعتباراً من تاريخ 15/3/2024م التي تتطلب لإصدارها وتجديدها توفّر رخصة قيادة عامة من الفئة المناسبة، وشهادة خلو من السوابق، ويتطلب للمنشأة أن يرتبط السائق برقم الهوية الموحد للمنشأة أو وجود علاقة تعاقدية في حال كان السائق حاصلًا على تصريح من (أجير)، وأن تكون هوية المقيم التابع للمنشأة مشتملة على مهنة ملائمة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن (سائق شاحنة صغيرة، أو سائق شاحنة ثقيلة) ، مشيرة إلى أن الآلية المعدلة تسهم في تحقيق السلامة لكافة أطراف عملية النقل، مضيفة أن التزام الناقل بتركيب الحواجز يسهم في تعزيز أمن عمليات النقل.
وبينت الهيئة أن بطاقة السائق ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة في عمليات النقل.

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