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الراجحي يرعى حفل جائزة العمل 2023

12/6/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يُقام يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري في الرياض، حفل "جائزة العمل"، لمنشآت القطاع الخاص في نسخته الثالثة، وسيُعقدُ الحفل هذا العام بالتزامن مع المؤتمر الدولي لسوق العمل -الذي سيُقام في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر .
وتتنافس أكثر من 88 ألف منشأةٍ في القطاع الخاص على 27 جائزةٍ موزعةٍ على أربعة مسارات رئيسة هي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، و"مسار الرئيس التنفيذي"، بمشاركة أكثر من مليون موظفٍ في استبانة الترشيح للمنشآت المؤهلة، وذلك وفق معايير الترشّح على جائزة هذا العام.
وتهدف الجائزة إلى تكريم المنشآت المتميزة، وتشجيعها على تبني نماذج الأعمال الممتثلةِ لمعايير بيئة العمل المُحفزة، وذلك بهدف رفع تنافسيتها وتعزيز جاذبيتها للعاملين في القطاع الخاص، كما تسهم هذه المبادرة، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتحفيز المنشآت على الاستثمار في تنمية كوادرها الوطنية، ورفع معدلات استدامة العاملين وتطوّرهم الوظيفي.
يذكر أنه تم إضافة مسارٍ جديدٍ للجائزة هذا العام، وهو "مسار الرئيس التنفيذي"، وذلك تكريمًا لجهود قياديي منشآت القطاع الخاص، وتحفيزهم على تبنّي أفضل الممارسات التي تسهم في الارتقاء بمؤشرات أداءِ سوق العمل وكفاءته، وبما يحقّق تطلّعات رؤية المملكة 2030.
وانطلقت جائزة العمل لأول مرةٍ في شهر فبراير من العام 2020م، ومنذ ذلك الحين، شهدت الجائزة تطورًا مستمرًا من منظور عدد المسارات التي تتيحُها للترشّح، وكذلك معدّلات المشاركة والإقبال عليها من كبرى منشآت القطاع الخاص.

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