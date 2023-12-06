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91 مليون ريال العائد التطوعي الاقتصادي لجمعية مراكز الأحياء بمكة في 2023

12/6/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، عن تحقيق عائد اقتصادي من الفرص التطوعية التي وفرتها حتى عام 2023، بلغ ٩١ مليون ريال سعودي، وذلك وفقًا للإحصاءات الصادرة عن المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تُشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع الموافق للخامس من ديسمبر كل عام ميلادي، والذي حددته منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1985، أعلنت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة عن تمكنها من توفير أكثر من 11.500 فرصة تطوعية، شارك في إثرائها ما يزيد عن ٦٧ ألف من المتطوعين والمتطوعات، فيما بلغ عدد ساعاتها التطوعية 4.2 مليون ساعة تطوعية، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطلعات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في تعزيز العمل التطوعي بين جميع إطارات وشرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين.
وخلال احتفال المملكة العربية السعودية باليوم العالمي للتطوع، إسوة ببقية دول العام، والذي حدد في 2023 بيوم شكر المتطوعين الذين ساهموا في تقديم العديد من الخدمات للمجتمع ، أفصحت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، عن إطلاق برنامجها النوعي تحت اسم "كن من المليون"؛ والذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التطوعية، فضلًا عن تمكين وتأهيل المتطوعين، إعداد وتنفيذ فرص تطوعية إثرائية ، والمساهمة في بيئة تطوعية جاذبة ومحفزة في المملكة العربية السعودية.
ويشمل برنامج "كن من المليون"، مجموعة من المجالات المتخصصة، ومن ذلك: تحفيز المتطوعين، والدورات التأهيلية والتمكينية للمتطوعين، والفرص التطوعية النوعية، وتاسيس الفرق التطوعية داخل الاحياء ، وهو ما يؤكد على استراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، تجاه العمل التطوعي، الذي تعده سمة المجتمعات الحيوية، لدوره في تفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم.
وخلال العام المُقبل (2024)، فإن الجمعية تستهدف من برنامجها التطوعي الجديد كن من المليون ، الوصول إلى 100 ألف من المتطوعين (الذكور / الإناث)، بزيادة عن عام 2023 تصل نسبتها إلى 47%، وتنفيذ ما يربو على 3000 فرصة تطوعية، وتحقيق نحو 8 ملايين ساعة تطوعية؛ لدعم أهدافها الاستراتيجية الشاملة في العمل التطوعي.
يذكر أن جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة تُعنى بتنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتعتمد في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، كما تهدف إلى نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، وتنمية قيم التواصل والاجتماع وتعظيم البلد الحرام بين افراد الحي ومن ثم المجتمع وقاصدي البيت الحرام، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.

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