Thursday, 07 December 2023 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفيصل: نقلات نوعية للمملكة في مختلف المجالات

12/6/2023 11:31:12 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة للقيادة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024 م).
وأكد أن الميزانية، بفضل الله ثم بالقيادة الحكيمة، وعلى قمة هرمها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تحمل في طياتها الخير والنماء لهذه البلاد وأبنائها، وتعزز التحول نحو اقتصاد مزدهر تتم من خلاله مواصلة مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، وفي ذلك تأكيد للعزيمة نحو تحقيق التقدم النوعي والتنمية المستدامة.
وأشار أمير منطقة مكة المكرمة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الدائمة كان لها دورها في تقوية مركز المملكة المالي، وتبوؤها مكانتها الاقتصادية على الأصعدة كافة. كما أسهمت تلك الخطوات في تنفيذ برامج ومشاريع أحدثت نقلات نوعية في مختلف المجالات.
ودعا الأمير خالد الفيصل الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والنماء.

MENAFN06122023000089011017ID1107549948

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث