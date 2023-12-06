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جامعة شقراء تنفي إغلاق مشروع الـ35 مليونا

12/6/2023 11:31:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما تداول أنباء عن إغلاق ونقل كلية العلوم والدراسات الانسانية بمحافظة ضرماء غرب العاصمة الرياض إلى محافظة الدوادمي، نفت جامعة شقراء الإغلاق والنقل، وأكد المتحدث الرسمي لجامعة شقراء، الدكتور عبدالعزيز الزحام، أن ما ذكر غير دقيق، وتهيب الجامعة الجميع بالأخذ بالمعلومات التي تخصها من مصادرها الرسمية.
وتم تدشين كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بمحافظة ضرماء في 13 ذو القعدة 1437 بتكلفة تجاوزت 35 مليون ريال، وتتسع لـ2500 طالبة، وعلى مساحة 35 ألف متر مربع، من أصل مليون متر مربع خصصت كأرض لإنشاء مجمع الكليات الجامعية بالمحافظة والتخصصات المعتمدة هي علوم حاسب وإدارة اعمال، ولغة إنجليزية و((تخصص رياض أطفال تابع لكلية التربية بمحافظة المزاحمية المغلقة سابقًا))، ويبلغ عدد الطالبات 1200 طالبة يدرسن حاليًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة شقراء في تصريح لـ((الوطن)) أن ما ذكر غير دقيق، وتهيب الجميع بالأخذ بالمعلومات التي تخصها من مصادرها الرسمية عبر منصاتها المختلفة، كما تؤكد أن جميع الخطوات التي اتخذتها الجامعة تمت وفقًا لهيكلتها المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات، وأنها رسمت خطة مرحلية لعملية تنفيذ الهيكلة الجديدة، مع الأخذ بالاعتبار مصلحة طلبة الجامعة، وما يحقق آمالهم في ضوء التوجيهات الصادرة لها بهذا الخصوص.

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