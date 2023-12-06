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انطلاق المهرجان الشتوي لعسل المجاردة

12/6/2023 11:31:11 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، افتتح محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي مهرجان العسل الـ12 تحت شعار ((عسلنا أجود))، بحضور نائب المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي سيف القحطاني، الذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك بلدية المجاردة، وبرعاية من جمعية التنمية الأهلية ومؤسسة دانة للاحتفالات. وقد أقيم حفل خطابي في حديقة السلام، وأوبريت ((مجاردة.. روح الشتاء)).
وقال القحطاني إن مهرجان المجاردة للعسل يعد من أبرز المهرجانات في المنطقة، ويتميز هذا العام بكثرة العارضين الذين يزيد عددهم على 40 عارضا، مؤكدا أن العسل الموجود في المهرجان يعد من أجود الأنواع، حيث لا يدخل المهرجان إلا العسل المضمون الذي يجتاز الفحص، ويتم وضع ملصق عليه بأنه اجتاز الفحص.

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