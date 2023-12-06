هجوم بـ مسيرة على قاعدة لقوات أميركية في العراق

(MENAFN
- Al-Anbaa) تعرضت قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية وقوات في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في غرب العراق لهجوم بـ «طائرة مسيرة»، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي وكالة «فرانس برس»، من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات وأضرار.
وقال مسؤول عسكري أميركي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، «تم إطلاق طائرة مسيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في قاعدة عين الأسد في العراق».
وأضاف المسؤول انه «لم تسجل إصابات أو أضرار».
وتبنت «المقاومة الإسلامية في العراق»، التي تضم فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، هذا الهجوم. وكانت تبنت كذلك معظم الهجمات التي شنت ضد القوات الأميركية في العراق وسورية منذ أسابيع.
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