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هجوم بـ مسيرة على قاعدة لقوات أميركية في العراق

12/6/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرضت قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية وقوات في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في غرب العراق لهجوم بـ «طائرة مسيرة»، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي وكالة «فرانس برس»، من دون أن يسفر الهجوم عن إصابات وأضرار.
وقال مسؤول عسكري أميركي، مفضلا عدم الكشف عن هويته، «تم إطلاق طائرة مسيرة ضد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في قاعدة عين الأسد في العراق».
وأضاف المسؤول انه «لم تسجل إصابات أو أضرار».
وتبنت «المقاومة الإسلامية في العراق»، التي تضم فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، هذا الهجوم. وكانت تبنت كذلك معظم الهجمات التي شنت ضد القوات الأميركية في العراق وسورية منذ أسابيع.

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