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اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني والدعم السريع باستهداف مصفاة بترول في الخرطوم

12/6/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن استهداف مصفاة رئيسية للبترول في العاصمة الخرطوم.
وقال الجيش السوداني، في بيان صحافي، إن «المليشيا المتمردة تسببت بحدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم بمنطقة الجيلي نتيجة لإقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة».
وحمل الجيش قوات الدعم السريع تبعات استهداف المصفاة وكل ما يترتب عليها من أضرار تلحق بالمنشأة وسكان المنطقة حولها.
في المقابل، اتهمت «الدعم السريع» الجيش بقصف المصفاة، وقالت في بيان صحافي إن طيران الجيش «قصف للمرة الرابعة مصفاة الجيلي للبترول شمال مدينة بحري بولاية الخرطوم، مما تسبب في تدميرها بالكامل».
وأضافت أن «عمليات التدمير الممنهج للمنشآت العامة والبنية التحتية الحيوية تؤكد وبشكل قاطع استهداف الشعب السوداني في مقدراته وممتلكاته».
وأظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب ترتفع من أعلى مصفاة الجيلي الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم.
وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها المصفاة للقصف في غضون نحو شهر.

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