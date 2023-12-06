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استقالة وزير الهجرة البريطاني غداة توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل مهاجرين

12/6/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك استقالته بعدما نشرت الحكومة قانونا معجلا يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على اعادة مهاجرين الى هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي للنواب إن جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.
وكانت لندن وكيغالي وقعتا امس الاول معاهدة جديدة تهدف إلى المضي قدما بخطة مثيرة للجدل تقضي بترحيل مهاجرين وافدين إلى المملكة المتحدة بصورة غير قانونية الى رواندا.
وتحاول الحكومة البريطانية إنقاذ هذا الإجراء الأساسي في إطار سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية له في منتصف نوفمبر، وتأييدها حكما صادرا عن محكمة أدنى اعتبره مخالفا للقانون.
ووقع وزير الداخلية البريطاني ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا الاتفاق الجديد في العاصمة الرواندية كيغالي.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إن المعاهدة الجديدة «تجيب بشكل مباشر على استنتاجات المحكمة العليا وتقدم حلا جديدا طويل الأمد».
وينص الاتفاق الواقع في 43 صفحة و«الملزم» بموجب القانون الدولي على ألا يكون المهاجرون المرحلون إلى رواندا «عرضة لخطر إرسالهم إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم مهددة».
كذلك ينص على إنشاء «محكمة مشتركة من قضاة روانديين وبريطانيين في كيغالي لضمان أمن المهاجرين وعدم ترحيل أي منهم إلى بلادهم عقب وصولهم إلى رواندا»، حسبما أكد نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية آلان موكوراليندا خلال مؤتمر صحافي.
وتحاول الحكومة المحافظة اتخاذ موقف حازم للحد من الهجرة، سواء النظامية أو غير النظامية، بينما يتصدر حزب العمال، المعارض الرئيسي، استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.

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