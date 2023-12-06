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بايدن لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من سعيي لولاية ثانية

12/6/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «غير واثق» من أنه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل لو لم يترشح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات.
وقال الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما خلال حملة لجمع التبرعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس إنه «لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من أنني كنت لأترشح. لكن، لا يمكننا أن ندعه يفوز».
وأضاف أن «ترامب لم يعد حتى يخفي مراده. إنه يخبرنا بما سيفعله».
ولدى عودته إلى واشنطن أكد بايدن أن من واجبه خوض الانتخابات لمنع ترامب من الفوز.
وردا على سؤال للصحافيين عما إذا كان سيمضي في ترشحه إذا لم يكن ترامب المرشح الجمهوري قال بايدن «هو ترشح وأنا علي أن أترشح».
وعما إذا كان سيسحب ترشيحه لولاية ثانية في حال قرر ترامب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال بايدن «كلا، ليس الآن».
من جهته، حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على عدم السخرية من القدرات العقلية لبايدن.
وقال ترامب خلال لقائه مع أنصاره في ولاية أيوا الأميركية: «من الناحية المعرفية فهو ليس في حالة جيدة جدا. لكن ذلك ليس مضحكا جدا، ولا يجب علينا أن نمزح بشأنه. إنه أمر جدي، فنتعامل مع الأسلحة النووية. وهذا ليس مضحكا على الإطلاق».
وفي الوقت نفسه لم ينف ترامب أنه نفسه كان يسخر مرارا من بايدن في التجمعات الانتخابية، ويصور كيف لا يمكن لبايدن مغادرة المسرح بعد الخطابات.
وأشار إلى أن «حالة القادة العالميين أفضل بكثير، ويريدون الأفضل لبلادهم. وفي بلادنا هناك أحد لم يكن في أفضل حالة أبدا»، وعبر عن شكوكه في مشاركة بايدن في الانتخابات المقبلة، بسبب «حالته الجسدية والعقلية السيئة للغاية» على حد وصفه.
في هذه الاثناء، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته «رويترز/إبسوس» أن شعبية الرئيس بايدن اقتربت من أدنى مستوياتها خلال رئاسته، في علامة على التحديات المقبلة أمام محاولة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في العام المقبل.
وأظهر الاستطلاع أن 40% من المشاركين يستحسنون أداء بايدن كرئيس، بزيادة هامشية عن 39% في نوفمبر المنصرم.
وأظهر الاستطلاع أن الأميركيين يعتبرون الاقتصاد والجريمة والهجرة أكبر المشاكل التي تواجه البلاد، وهي جميع القضايا التي انتقد ترامب وغيره من الجمهوريين بايدن بشأنها.
وصنف 19% من المشاركين في الاستطلاع الاقتصاد باعتباره القضية الأولى، في حين أشار 11% إلى الهجرة و10% إلى الجريمة.
واستقر معدل القبول العام لبايدن عند أقل من 50% منذ أغسطس 2021.

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