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مجموعة السبع ندعم مزيدا من الهدن الإنسانية في غزة ونحث عليها

12/6/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى انها تدعم مزيدا من الهدن الإنسانية في صراع إسرائيل و«حماس»، مؤكدة انها تحث عليها.
وأعربت، في بيان لها خلال اجتماعها الافتراضي، عن ترحيبها بالهدنة الأخيرة في صراع الشرق الأوسط، معربة عن أسفها لرفض «حماس» إطلاق سراح جميع المحتجزات ولاستئناف العمليات العسكرية.
واستنكرت، في بيان لها، زيادة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين.
وقالت ان ثمة حاجة للإسراع بالتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وتقليل الضحايا المدنيين لأدنى حد.
وطالبت بحسب البيان، جميع الأطراف بعدم تهديد ممارسة جميع السفن حقوقها القانونية في الملاحة أو التدخل فيها، وقالت: لابد للأطراف الإقليمية من توقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار ونطالب إيران على وجه الخصوص بالإحجام عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين.

MENAFN06122023000130011022ID1107549907

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