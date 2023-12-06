مجموعة السبع ندعم مزيدا من الهدن الإنسانية في غزة ونحث عليها

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى انها تدعم مزيدا من الهدن الإنسانية في صراع إسرائيل و«حماس»، مؤكدة انها تحث عليها.
وأعربت، في بيان لها خلال اجتماعها الافتراضي، عن ترحيبها بالهدنة الأخيرة في صراع الشرق الأوسط، معربة عن أسفها لرفض «حماس» إطلاق سراح جميع المحتجزات ولاستئناف العمليات العسكرية.
واستنكرت، في بيان لها، زيادة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين.
وقالت ان ثمة حاجة للإسراع بالتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وتقليل الضحايا المدنيين لأدنى حد.
وطالبت بحسب البيان، جميع الأطراف بعدم تهديد ممارسة جميع السفن حقوقها القانونية في الملاحة أو التدخل فيها، وقالت: لابد للأطراف الإقليمية من توقف الأنشطة المزعزعة للاستقرار ونطالب إيران على وجه الخصوص بالإحجام عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين.
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