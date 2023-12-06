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ميدانيا وتكتيكيا إسرائيل بعيدة عن تحقيق هدفها بـ تدمير حماس

12/6/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم فتحها جبهة جديدة في جنوب قطاع غزة، لاتزال إسرائيل «بعيدة» عن تحقيق هدفها العسكري المعلن وهو التدمير الكامل لحركة «حماس»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».
وما يزال معظم عناصر الحركة الذين يقدر عددهم بـ 30 ألفا، يقاتلون ضد الجيش الإسرائيلي في محاور مختلفة بالقطاع.
وكشف الرئيس السابق للقسم الفلسطيني في وكالة المخابرات العسكرية الإسرائيلية، مايكل ميلشتاين، أن نحو ثلث مدينة غزة لايزال خارج سيطرة القوات الإسرائيلية، بما في ذلك بعض المناطق التي من المتوقع أن تكون شديدة التحصين، بحسب ما نقل موقع «الحرة» الذي أكد انه لم يتلق ردا على هذه التقارير من الجيش الاسرائيلي.
وخلال الهدنة، ظهر عشرات من المسلحين المقنعين في ساحة رئيسية بقلب مدينة غزة لتسليم الرهائن والذي سبق ان أعلنت إسرائيل أن دباباتها وصلت اليها، ما يكشف بحسب الصحيفة، «استمرار حضور الجماعة فيما كان ذات يوم أكبر مدينة في القطاع».
ويقول ميلشتاين إن «معارك محتملة صعبة للغاية متوقعة في هذه المنطقة»، مشيرا إلى أن الحركة «جهزت بالفعل كل بنيتها التحتية».
وقال مايكل أ. هورويتز، رئيس قسم الاستخبارات في شركة استشارات المخاطر «لو بيك إنترناشيونال»: «قد تكون المعركة الأكثر دموية أمامنا»، مضيفا: يبدو أن حماس تجنبت المواجهات المباشرة حتى الآن، لكنها «ستكون محاصرة وسيتعين عليها القتال». ويعترف مسؤولو الأمن الإسرائيليون بأن رقم الخمسة آلاف الذي تم تقديمه لعدد عناصر حماس الذين جرى قتلهم يبقى «مجرد تقدير».
وقال أحد المسؤولين: «نحن نعمل بناء على معلومات استخباراتية، نحللها ونفهم عدد القتلى وأين قتلوا».
ولم يكشف مسؤولو حماس عن أرقام قتلى الحرب في صفوف عناصر الحركة، ورفضوا التعليق على المعطيات التي أوردها التقرير، وفقا للصحيفة الأميركية.
ويقول هورويتز: «لدينا مصدر واحد فقط للمعلومات وهو الجيش الإسرائيلي الذي يهتم، من نواح كثيرة، بزيادة الأرقام».
ويعتقد أن لدى حماس ما بين 27 ألفا و40 ألف مقاتل، ويقول محللون إن للحركة سهولة في «الوصول إلى المجندين».
ويبقى عدد المقاتلين الإجمالي الذين قتلوا أقل أهمية لإسرائيل مقارنة بتصفية قيادات حماس بالقطاع، ولاسيما يحيى السنوار، قائد الحركة في غزة الذي وصفه الجيش الإسرائيلي، بأنه «رجل ميت يمشي»، قاصدا الهدف المتعلق بقتله.
«هؤلاء القادة هم الرموز، وهم من يملكون سلطة حكم القطاع»، يقول إيال هولاتا، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، «لذلك الهدف الرئيسي للعمليات في الوقت الحالي تصفيتهم»، مشيرا إلى أنهم «قد فروا جميعا إلى الجنوب، وهذا واضح جدا».
وخصص الجيش الإسرائيلي، موارد استخباراتية كبرى لتحديد مكان وجود السنوار، بالإضافة إلى قادة رئيسيين آخرين، مثل محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحماس، بحسب «واشنطن بوست». وقال هولاتا «يمكن أن تتغير أشكال هذه الحرب، وأن تكون بمستويات مختلفة من الشدة، لكننا سنواصل خوضها حتى نصل إليهم»، في إشارة إلى قيادات الحركة.
ويعتقد أن لدى حماس مئات الكيلومترات من الأنفاق التي تمتد تحت غزة، وهي من بين أصولها العسكرية الأكثر أهمية، إذ تسمح لها بنقل الأسلحة وضمان تحرك المقاتلين دون كشفهم.
وقال هورويتز: «أحد أهداف هذه الحرب هو الوصول إلى مكان وجود الأنفاق».
وقدر مسؤولون عسكريون إسرائيليون عدد فتحات الأنفاق التي تم اكتشافها حتى الآن بـ 800، مع تدمير 500 منها بالفعل.
وفي سياق متصل، يقول هورويتز إنه من الصعب قياس مدى التأثير الذي تمكنت إسرائيل من إحداثه على نظام الأنفاق ككل، مضيفا: «لا نعرف عدد الفتحات في كل نفق».
وفي حين أن بعضها قد يكون صغيرا، ومخصصا لهجمات مباغتة، يعتقد أن عمق بعضها الآخر يصل إلى عشرات الأمتار ويتصل بشبكات أكبر. وتقدر شركة استشارات المخاطر «لو بيك إنترناشيونال»، أن نحو ثلث نظام الأنفاق في غزة لايزال سليما.
وعلى الرغم من دخول الحرب شهرها الثالث، لاتزال حماس قادرة على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وفي هذا الجانب، يقول هورويتز: «كان هناك انخفاض حقيقي» في الصواريخ التي تطلقها الفصائل على اسرائيل، غير أن أسئلة تطرح عن أسباب هذا التراجع، وتتعلق بشأن ما إذا كانت «إسرائيل تضرب حماس بقوة شديدة، وأن ترسانة حماس الصاروخية تتناقص بشكل كبير للغاية، أو أن حماس قلصت ضرباتها بشكل مقصود».
وقبل الحرب، قدرت المخابرات الإسرائيلية، أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة، تمتلك ترسانة تبلغ نحو 30 ألف صاروخ.
وتقول السلطات الإسرائيلية إن المسلحين أطلقوا أكثر من 11500 صاروخ تجاه إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
في هذا الجانب، يقول هورويتز إنه سيكون من الصعب على إسرائيل تدمير قدرات حماس الصاروخية بشكل كامل، حيث يتم إنتاج الكثير منها محليا.
ومع توسيع العمليات جنوبا، كشف مسؤولون إسرائيليون عن أن العمليات في الشمال «لم تنته بعد»، حيث لم تستطع القوات الإسرائيلية، اختراق بعض معاقل حماس الرئيسية بمدينة غزة، على الرغم من أن مناطق واسعة فيها، سويت بالأرض، وفقا للمصدر ذاته.
وقال اللفتنانت كولونيل، ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «ستكون هذه فترة طويلة.. نحن بحاجة إلى الوقت»، معترفا بأن «الساعة الديبلوماسية تدق»، في إشارة إلى الضغوط الدولية على إسرائيل لحماية المدنيين.
وتقول شبكة «سي إن إن» الأميركية إنه مع دخول الحرب هذه المرحلة البرية الجديدة في الجنوب، يشعر البيت الأبيض بقلق عميق بشأن كيفية تطور العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

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