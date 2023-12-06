Thursday, 07 December 2023 10:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سبل العثور على الغذاء تضيق أمام سكان غزة

12/6/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يخرج الفلسطيني خليل سلمان صباح كل يوم من منزله في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لساعات طويلة لشراء كيس دقيق ومواد تموينية أساسية لأفراد عائلته، لكنه يعود أدراجه بخفي حنين، فيما يتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية هي الأشد دموية منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى خلو أسواقه ومحلاته التجارية من الدقيق ومواد أخرى مثل الأرز والعدس والسكر والملح وزيت الطعام. ويقول سلمان (45 عاما) بينما يتنقل بين المحلات التجارية في سوق دير البلح
لـ «شينخوا»: إن الأسواق خالية من المواد الأساسية التي يعتاش الإنسان عليها في أي مكان.
ويشير الرجل بينما بدا غاضبا إلى أن توفير الطعام والشراب ضرورة من أجل بقاء أفراد الأسرة على قيد الحياة لاسيما الأطفال والنساء.
وتوقفت شركة «مطاحن السلام» الرئيسية المختصة بالحبوب والدقيق في قطاع غزة عن العمل قبل أسابيع لعدم توفر الكهرباء والوقود الاصطناعي اللازم لتشغيل الماكينات.
كما لم تدخل أي شاحنات تحمل بضائع بما فيها مواد أساسية إلى القطاع من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل منذ إعلانها الحرب على غزة، والتي خلفت أكثر من 16 ألف قتيل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وتصطف الفلسطينية جيهان خطاب قبالة مستودع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط القطاع، على أمل الحصول على كيس دقيق.
وبدأت «أونروا» أواخر نوفمبر الماضي بتوزيع الدقيق على العائلات من اللاجئين والمواطنين في مناطق وسط وجنوب القطاع، بحيث يتم الاعتماد في الحصص الموزعة على عدد الأفراد.
وقال بيان صادر عن «أونروا» إن العائلة المكونة من شخص إلى ثلاثة أشخاص تحصل على كيس دقيق وزنه 25 كيلوغراما، بينما العائلة المكونة من أربعة إلى ستة أشخاص تحصل على كيسين، في حين تحصل العائلة التي تضم من سبعة إلى عشرة أشخاص على ثلاثة أكياس، بينما العائلة المؤلفة من 11 فردا فما فوق ستحصل على أربعة أكياس دقيق.

MENAFN06122023000130011022ID1107549905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث