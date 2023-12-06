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أسرى محررون يروون معاناتهم في السجون الإسرائيلية

12/6/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) روى فلسطينيون أفرج عنهم من سجون إسرائيلية مقابل محتجزين إسرائيليين في إطار اتفاق هدنة لمدة أسبوع، ظروف احتجاز صعبة.
وقالت ربى عاصي (23 عاما) التي أمضت قرابة عامين في السجون الإسرائيلية لصحافيين في الضفة الغربية عقب الإفراج عنها قبل أكثر من أسبوع «الأوضاع في السجن صعبة جدا»، مضيفة أن الإسرائيليين سحبوا من المعتقلين بعد عملية «طوفان الاقصى» التي نفذتها حركة حماس في 7 اكتوبر الماضي «كل إنجازاتهم»، في إشارة الى المطالب التي «ناضلوا من أجلها لسنوات طويلة»، مثل الكهرباء والتلفزيون والزيارات والأغطية وغيرها «كل شيء سحب». وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية في السابع من أكتوبر «حالة طوارئ» في السجون. ولم يعد في إمكان المعتقلين الخروج من زنزاناتهم، بينما تكثفت عمليات التفتيش.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني الذي يتابع أوضاع المعتقلين أن زيارات الصليب الأحمر الدولي الى السجون توقفت أيضا. وأضافت ربى عاصي «في سجن الدامون، سحب كل شيء. الغرفة مخصصة لثلاثة أشخاص. كنا سبعة ننام فيها بدون أغطية.. كميات الطعام كانت ضئيلة، وكنا مرات ننام جائعات».
وتابعت «كنا ننام على الأرض من دون فرش، رغم البرد وبغض النظر عن الأعمار».
وأشارت الى أن عمليات التفتيش كانت تحصل «ونحن عاريات».
وأعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن لديها «شهادات وأدلة بالفيديو على تعذيب وسوء معاملة لمعتقلين فلسطينيين يتعرضون للضرب وللإذلال، كأن يطلب منهم ألا يرفعوا رؤوسهم، وأن يركعوا على الأرض وأن ينشدوا أناشيد إسرائيلية وسط ظروف اعتقال رهيبة». وتمكنت وكالة «فرانس برس» من الاطلاع على هذه الصور.
وتحدث الناشط رمزي عباسي (36 عاما) المتحدر من القدس الشرقية والذي أفرج عنه من سجن كتزيوت في صحراء النقب في صفقة التبادل الاخيرة، لوكالة «فرانس برس»، عن «ضرب صباحي ومسائي كل يوم. هناك أسرى كسرت أطرافهم بعد السابع من أكتوبر، ولا يتم تقديم أي علاج طبي لهم».
وقال عباسي الذي حكم عليه في شهر أبريل الماضي بالسجن لمدة عام، وأمضى شهورا في سجن نفحة قبل أن ينقل الى النقب إن «سجن النقب بالفعل مقبرة للأحياء، يعيشون هناك دون طعام، ودون ملابس ولا يلقون أي اهتمام». وتشير «أمنستي» الى أشرطة فيديو يتم التداول بها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها «جنود إسرائيليون يضربون ويهينون فلسطينيين معتقلين، معصوبي العينين، وعارين، ومقيدي المعصمين». ونقلت المنظمة عن فلسطيني من القدس الشرقية قوله إن محتجزين أجبروا على «الإشادة بإسرائيل وشتم حركة حماس». إلا أن ذلك «لم يساعدهم على تجنب الضرب». وأصدر المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بيانا طالبوا فيه الوسطاء (مصر وقطر والصليب الأحمر الدولي) بالتدخل العاجل لدى الجانب الإسرائيلي لوقف ما أسموه «الهجمة الانتقامية» ضدهم.
وأشار الأسرى في رسالتهم التي وصلت عبر أحد الأسرى الذين أطلق سراحهم مؤخرا، الى وفاة ستة سجناء في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، ووصفوها بـ «الإعدامات»، وتحدثوا عن «تهديدات بالقتل داخل السجون».
وزعمت مصلحة السجون الاسرائيلية أن السجناء توفوا لأسباب صحية غير مرتبطة بظروف الاحتجاز.

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