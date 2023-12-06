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فلسطينيو غزة يعيشون في رعب مطلق وأطفالهم تائهون في الشوارع

12/6/2023 11:29:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثاني بمزيد من القتل والدمار، مخلفة أوضاعا مأساوية على سكانه الذين حشرت نسبة كبيرة ممن هجروا من شماله ووسطه في الجنوب، الذي لم يسلم من الغارات والقصف وحتى التوغلات البرية. فقد أعلنت إسرائيل أن قواتها مدعومة بطائرات حربية خاضت معارك عنيفة في قطاع غزة، بعد أن وصلت أمس الأول إلى وسط مدينة خان يونس كبرى مدن الجنوب وحاصرتها. ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف جديدة دامية على المدينة حيث حاول السكان الاحتماء من القصف والاشتباكات على الأرض وهي الأعنف منذ بدء الحرب قبل شهرين.
وكانت شوارع مدينة خان يونس التي قال الجيش الإسرائيلي إنه يحاصرها شبه خالية، بينما سمعت أصوات الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي حماس والجنود الإسرائيليين. وتواصل تدفق القتلى والجرحى إلى المستشفيات، لاسيما الى مستشفى ناصر، المستشفى الأكبر في جنوب قطاع غزة.
وشوهد آلاف المدنيين يفرون من المنطقة مشيا أو على دراجات نارية أو على عربات محملة بأمتعتهم. وهم باتوا محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يوما بعد يوم قرب الحدود مع مصر ويواجهون وضعا إنسانيا كارثيا.
وقال حسن القاضي لفرانس برس «نحن في وسط منطقة خان يونس. هذه المنطقة كلها مدنيون ولا يوجد فيها مسلحون. هناك أطفال تائهون يبحثون عن عائلاتهم». وأضاف «نحن نريد أن نفهم، إذا كانوا يريدون قتلنا، فليجمعونا في مكان ويبيدونا.. نحن لسنا مجرد أرقام نحن بشر».
ووصل فادي عشي وهو من سكان مدينة غزة إلى رفح بعد رحلة شاقة سيرا على القدمين. وقال الرجل «لم تتوافر سيارات أو أي وسيلة نقل أخرى»، «لجأنا إلى ثمانية أو تسعة منازل قبل الوصول إلى هنا».
وفي هذا السياق، حذرت الفصائل الفلسطينية في غزة من أي تساوق مع «مشروع إسرائيل» لتهجير سكان القطاع.
وأكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية للفصائل، في بيان نقلته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، على «الموقف الفلسطيني الموحد رسميا وشعبيا في التصدي للمؤامرة التي تهدف إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء».
وشدد البيان على «رفض أي مشاريع لتوطين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة سواء في سيناء أو غيرها وأن شعبنا الفلسطيني له وطن واحد يعيش فيه هو فلسطين وفلسطين فقط».
وحذر البيان من أي تساوق مع المشروع الإسرائيلي بالتهجير تحت عناوين الحماية أو المساعدة الإنسانية أو المناطق الآمنة. وقال إن «من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة الجماعية ويفتح المعابر وليس تنفيذ أهداف العدو بتهجير الفلسطينيين إلى خارج وطنهم». وثمن بيان الفصائل الفلسطينية الموقف المصري المبدئي بالرفض القطعي لمشروع التهجير، داعيا القاهرة إلى «الحفاظ على هذا الموقف والتصدي للعدوان البربري الإسرائيلي ومخططاته الإجرامية».
وقال قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في بيان «قواتنا تحاصر خان يونس في جنوب قطاع غزة» بدعوى إجراء عمليات ضد معاقل حماس في الجنوب.
وأعلنت قناة الجزيرة الفضائية «استشهاد والد ووالدة الصحافي مؤمن الشرافي مراسل الجزيرة في قطاع غزة، وكذلك عدد من أشقائه في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع».
كما أفادت عن مقتل وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال منزلين قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة.
في المقابل، قالت مصادر في حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين لوكالة فرانس برس إن مقاتليهما تواجهوا في اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية لمنعها من الدخول إلى خان يونس والمناطق الواقعة شرق المدينة، فضلا عن مخيمات اللاجئين القريبة.
وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، إن ثلاثة فلسطينيين أحدهم في السادسة عشرة من عمره قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شهدها مخيم الفارعة وبلدة طمون ومخيم بلاطة شمال الضفة خلال اقتحامه من قبل قوات الاحتلال فجر أمس.
وأوضحت الوزارة في بيان آخر أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم وأن أحدهم في حالة «حرجة للغاية».
وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع في غزة «يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية». وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن في حديث عبر الفيديو من رفح لصحافيين في جنيف، إن عدد الأشخاص الذين يغادرون وسط وجنوب قطاع غزة «يتزايد بشكل ملحوظ».
وأضاف: «يتكثف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية»، مؤكدا أن «الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة». وتابع: «نحن قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية».
وأضاف «القصف والخسائر غير المبررة في الأرواح يجب أن يتوقفا الآن، ونحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار».
بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» جيمس إلدر من القاهرة «هذه الحرب على الأطفال استؤنفت بشراسة، على نطاق يفوق كل ما سبق أن شهدناه في الجنوب، وبمستوى كل ما شهدناه في الشمال».
من جهته، أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في «رعب مطلق ومتزايد»، داعيا خلال مؤتمر صحافي في جنيف إلى وقف إطلاق نار بصورة عاجلة.
وأضاف: «رفاقي في حقوق الإنسان يصفون الوضع بأنه كارثي. في هذه الظروف ثمة خطر كبير من وقوع أعمال وحشية». وتابع: «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات على نحو عاجل من جانب الطرفين المعنيين وكافة الدول خاصة التي لديها التأثير للحيلولة دون ارتكاب مثل هذه الجرائم».

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