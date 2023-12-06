بوتين يبحث مع بن زايد وبن سلمان العلاقات المشتركة والطاقة وغزة



الرئيس الروسي لنظيره الإماراتي: ننتظركم في قمة «بريكس» نهاية العام المقبل الرئيس الروسي لولي العهد السعودي: لدينا علاقات راسخة ولا شيء يمنع تحسينها

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة اقليمية قادته الى كل من أبوظبي، حيث التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ثم الى الرياض حيث اجتمع مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وبحث بوتين مع الزعيمين العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والحرب الأوكرانية، فضلا عن النفط والعلاقات التجارية.وقال الرئيس الاماراتي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بحثت مع الرئيس فلاديمير بوتين في أبوظبي علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما».وأضاف «الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع».وأفادت وسائل اعلام اماراتية بأن الجانبين بحثا مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانيات تنميتها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بينهما..إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وثمن الرئيس الاماراتي دور بوتين الفاعل في تنمية العلاقات الإماراتية -الروسية وازدهارها على مختلف المستويات.. فيما هنأ الرئيس فلاديمير بوتين الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الاتحاد، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والنماء.وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة ودون عوائق. وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة الذي يقوم على أساس «حل الدولتين».كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الرئيس الإماراتي في هذا السياق أن أبوظبي تدعم تسوية مختلف النزاعات في العالم عبر الحوار والأساليب الديبلوماسية بما يعزز السلام والأمن العالميين، وذلك انطلاقا من نهج الإمارات الراسخ في دعم السلام والتعاون والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.وتناول اللقاء مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يواصل فعالياته في «مدينة إكسبو دبي». وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الروسي عن تمنياته بخروج المؤتمر بنتائج تسهم في إيجاد حلول بناءة للتحديات المناخية وتعزيز مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية جمعاء.وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف الدول في العالم ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار لجميع دول العالم وشعوبها.ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية الرسمية عن الرئيس الإماراتي قوله خلال الاجتماع: «في البداية أود أن أشير إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا علاقة تاريخية، وشهدت خلال السنوات الماضية تطورا مستمرا في العديد من المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الصديقين».وأضاف: «أنتهز هذه الفرصة كي أثمن دوركم الفاعل في تقوية هذه العلاقات وحرصكم على تنميتها، وفي هذا السياق فإن الإمارات هي أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها». وتابع الرئيس الإماراتي: «في العالم الماضي زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بنحو 109%، وهذا الرقم مؤشر على النقلة الكبيرة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية».وأضاف الشيخ محمد بن زايد: «يسعدنا التواصل معكم لتعزيز هذه العلاقات، وتوسيع مجالات التعاون في مزيد من النمو والتطور».من جهته، دعا بوتين الرئيس الإماراتي إلى حضور قمة «بريكس» في مدينة قازان المخطط عقدها في أواخر العام المقبل.وقال: «في عام 2024، ستترأس روسيا هذه المنظمة، وسنواصل الاتصالات على هذا المسار أيضا، وننتظركم في القمة التي ستعقد في قازان في أكتوبر من العام المقبل».وتابع بوتين: «اليوم، وبفضل مواقفكم وصلت علاقاتنا إلى مستوى رفيع غير مسبوق. نحن على اتصال دائم معكم، وزملاؤنا يعملون معا باستمرار، وبالفعل فإن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي».وأكد الرئيس الروسي «ارتفاع حجم التجارة العام الماضي بنسبة 67.7%، وأعتقد أنه سيكون أكبر هذا العام، وينطبق الشيء نفسه على النشاط الاستثماري، ويتم أيضا تعزيز التعاون الصناعي».وأضاف: «نحن نتعاون على الساحة الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مساهمة كبيرة في استقرار الوضع في العالم كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال سنبحث الأوضاع في أكثر المناطق سخونة، ولاسيما الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي، وسأطلعكم بالطبع على الوضع فيما يخص الأزمة الأوكرانية».وفي قصر اليمامة في الرياض استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي بوتين، حيث اجريا جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين. وقال الأمير محمد بن سلمان إن «السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط» وأشار إلى ان البلدين «يتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار»، مؤكدا ان لديهما «فرصا كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين».بدوره، شكر بوتين دعوة ولي العهد السعودي، وقال: روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية في جميع المجالات بما في ذلك الاقتصادية ومن المهم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة، معتبرا أن اللقاء مع بن سلمان جاء في الوقت المناسب. وقال «لا شيء يمكنه منع تحسين علاقاتنا الودية». وأضاف أن الاجتماع القادم يجب أن يجري في موسكو. وتابع «لدينا علاقات راسخة وجيدة على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني».وأضاف «على مدى السنوات السبع الماضية وصلت العلاقات بين روسيا والسعودية إلى مستوى غير مسبوق». وخاطب بوتين الأمير محمد بن سلمان قائلا «كان ذلك بفضل والدك، الملك».وقال «السعوديون لا يخدعون ولا يغشون والعلاقة بين روسيا والمملكة مبنية على ذلك».