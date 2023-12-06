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أفراح طالب وملك

12/6/2023 11:29:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل عبدالرحمن محمد طالب بعقد قران نجله الحارث على كريمة علي صالح ملك بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.


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