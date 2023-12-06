مسرح.. ولسان وبنان وقلب نابض!

في مسرح الحياة، أحداث لا تنتهي، أحداث كبيرة وأخرى صغيرة، فرح وحزن، خير وشر، انتصار وخسارة، شدة ورخاء، وأشياء وأشياء، متضادة ومتفاوتة، فعلى العاقل والفطن أن يفهم ويتفهم تلك الأشياء الحادثة في «المسرح»، حتى لا يتأفف بشكل لافت عند الشدة والحزن!، ولا يبالغ بشكل لافت عند التفاعل مع الرخاء والفرح، والتوازن بين هذا وذاك مطلوب ومندوب.إذن، وأنت في مسرح الحياة، استقبل يومك راضيا وعالي الهمة، وكن على يقين بأن الله قد قسم كل شيء بعلمه وإرادته وتصرفه، ‏فإن واجهت الخير في يومك أو داهمك الشر، فاحمد الله.‏فوراء كل ذلك خير لك ولكن إدراكك قد يعجز عن تلمس حكمة الله خلف كل حدث.‏فاحمد الله، وكن مع الله، واصبر على قضاء الله وقدره.وأنت في المسرح، اعلم بأن «ملذات الحياة» لن تدوم، ومن المعيب والحمق أن تضحي بكل شيء من أجل تلك الملذات الفانية.‏واعلم بأن ملذات الآخرة هي الدائمة، ومن الحكمة والكياسة أن تطوع كل شيء من أجل بلوغ تلك الدائمة.‏فالحياة ممر.. والآخرة هي المستقر.‏وصدق الله: (وللآخرة خير لك من الأولى).وأنت في المسرح، سوف تجد أن الرجل والمرأة كلامهما يبحث عن الاستقرار.‏ولكن هذا البحث لا بركة ولا خير فيه حين يكون الهدف منه «دنيوي بحت»، والخير والبركة تتولدان حين يكون الهدف ساميا ونزيها و«أخروي»، ويتطلع كل واحد من وراء هذا الهدف إلى بلوغ سلالم تجعله يرقى إلى ستر الله وعفوه ورضوانه.وأنت في المسرح، اعلم بأن المنطق يقول إن:‏الطريق المستقيم نتائجه مستقيمة،‏والطريق «العوج» نتائجه معوجة،‏لذلك، لينظر كل واحد في مساره، فمن سلك الطريق «العوج» فعليه ألا ينتظر نتائج مستقيمة - والعكس.‏وأعلم وأنت في هذا «المسرح» أن من نعمة الله علينا أن جعل العقول نورا للأجساد حتى لا تسقط في وحل الضياع، ومن فقد صواب عقله ضاعت «مشيته».وأنت في المسرح، عليك أن تدرك جيدا:أن الذين آذوا البشر، والذين أراقوا الدماء، والذين أجرموا وانتهكوا وتمادوا بعدما تمكنوا، والذين ماتت الرحمة في قلوبهم وتحولوا إلى «وحشيين» ينهشون لحم الأبرياء، جميع هؤلاء، سوف يحاسبون حسابا دقيقا عند الله، وحينها لا ينفع الندم، والمظلوم سوف يقتص له الخالق.وأنت في المسرح، حاول أن تشارك في الحياة بشكل ايجابي بحسب دائرتك ومحيطك، مثلا إن كنت كاتبا فاكتب المفيد، وأنا هنا أيضا أكتب ما يجول في النفس من أفكار وتصورات، أظن بها أنها ستحدث خيرا في أرجاء المجتمع.‏وسنظل نكتب.. ونكتب.. فلعل ما نكتبه يكون شاهدا لنا بعدما تجف الأقلام وتطوى الصحف.‏فما الإنسان بتصوري سوى: «لسان وبنان وقلب نابض بالمشاعر» والعاقل من طوع كل ذلك في طريق الخير خلال وجوده في هذا «المسرح».ختاما: كانت لي هذه الأبيات:يا رب انا ارجاك ستر الحال يا ربيوالعون والخير والتوفيق والطاعهانثر لي الخير في كل خطوة بدربيواجعل خفوقي قريب منك كل ساعهإن كنت أنا بغرب.. يارب نور الغربيوإن كنت في شرق نور شرق واتباعهاجعل إلهي ضياءك دايم قربييروي دقايق حياتي نور.. بإشعاعهلولاك أنا أهيم في ظلمات وكربيوأعيش في ظلمة.. والنفس خداعهقلبي على حبك المشهود متربياغفر إلهي خطايا القلب وأطماعهولا حان وقت الرحيل أرجاك يا ربيتختم حياتي ختام ما به الواعه

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