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القمة الخليجية - التركية والتحديات الإقليمية

12/6/2023 11:29:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت أعمال مجلس التعاون الخليجي على طريق توحيد المسار والرؤية في التحديات الإقليمية التي تواجه دولنا الخليجية والقضايا العربية المصيرية المستحقة، ومنها القضية الفلسطينية، وبعد القمة العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض الشهر الماضي كانت أبرز التوصيات وقف إطلاق النار في غزة وتفعيل هدنة إنسانية عاجلة.
مع افتتاح أعمال القمة الخليجية في الدوحة الثلاثاء، تابعت الحدث الخليجي الأبرز سياسيا وإعلاميا، وذلك لمعرفة التوصيات الختامية للدورة الرابعة والأربعين من تاريخ انعقاد مجلس التعاون الخليجي، والتي تعقد في ظروف صعبة أمام مشهد الحرب المستمرة على غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت عنوان الإبادة والتهجير القسري، إلى أن جاءت التوصيات بالدعوة إلى وقف الإبادة الجماعية على الغزاويين الأبرياء العزل، إذ ان ما يقارب 17 ألف شهيد سقطوا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
إذا ما تساءلنا «هل للدور الخليجي تأثير سياسي على الحرب على غزة؟»، نجد أنه الدور الأكبر وذلك للجهود التي تبذلها دولة قطر ودول الخليج التي تشجب وتستنكر من على منابر الديبلوماسية العالمية وفي أروقة مجلس الأمن انتهاك القانون الدولي في غزة. لقد استطاعت دولة قطر أن تنتزع هدنة انسانية من العدو الإسرائيلي لمدة سبعة أيام الأسبوع الماضي، وما لبثت هذه الهدنة إلا وانتهت بخرق إسرائيلي، ليعود العدو لقطاع غزة ويرتكب الجرائم بقتل النساء والأطفال وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من شمال القطاع الى منطقة رفح الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية.
وفي الحقيقة.. كان لا بد لي أن أتحدث عن الخلفية السياسية لجهود ومواقف دول مجلس التعاون ومنها الكويت وطني الذي ومنذ من السابع من أكتوبر يدعو لوقف الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، لكن لا حياة لمن تنادي، ثم بالحضور التركي وما تضمنته كلمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في القمة الخليجية بدعوة من أمير قطر، حيث حمل الرئيس التركي رئيس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة، وطالبه بوقف إطلاق النار.
وفي كلمة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، الذي رأس وفد الكويت إلى قمة الدوحة، أعاد ترسيخ رؤية وموقف الكويت إزاء التعاون مع الدول الخليجية الشقيقة وتحقيق المصالح المشتركة، وتثبيت موقف الكويت الداعي الى وقف العدوان على غزة والتهجير القسري التنديد بالإبادة الجماعية، ورحب بمد جسور التعاون الخليجي - التركي.
وكما كان مأمولا جاءت التوصيات الختامية على قلب واحد، وأبرزها المطالبة بوقف العدوان على غزة وفرض هدنة شاملة ودخول المساعدات، وكعادة دول مجلس التعاون الخليجي في الإغاثة والبناء فقد أعلنت القمة في بيانها عن بناء قطاع غزة بتكلفة تزيد على المليار والنصف المليار دولار.
نعم.. إنها القمة الخليجية - التركية، وجاءت على مستوى التحديات الإقليمية.


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