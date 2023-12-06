اليوم العالمي للغة العربية

MENAFN - Al-Anbaa) تعتبر اللغة العربية أكثر اللغات السامية تحدثا، وهي أحد أركان التنوع الثقافي للبشرية والأكثر استخداما وانتشارا في العالم إذ يتكلمها أكثر من 467 مليون نسمة وهي لغة القرآن الكريم ولها أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي عندهم لغة مقدسة، إذ إنها لغة الصلاة وأساسية في القيام بالعديد من العبادات والشعائر الإسلامية.

واللغة العربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في الوطن العربي، كما كتبت بها كثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى.

وقد تنوعت اللغة العربية بأشكالها وأساليبها وخطوطها وفنونها النثرية والشعرية، مما يعطي جمالا آسرا للقلوب وتخلب العقول، وهي لغة السياسة والعلم والأدب.

وقد قررت الأمم المتحدة الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، حيث إنه هو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة في 18 ديسمبر من عام 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة لإذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد برامج أنشطة وفعاليات خاصة.

ويمكن الاحتفال بهذا اليوم بإعداد فقرات إذاعية مدرسية حول أهمية اللغة العربية وتعلمها وتنظيم مسابقات لأفضل قصيدة شعرية أو نص نثري عن هذا اليوم، وكذلك بعرض مسرحيات هادفة حول أهمية اللغة العربية وكيفية حفظها من الزوال والاندثار وسط التغيرات والتحديات المستمرة.

إن اللغة العربية ليست مجرد لغة، ولكنها إبداع وأصالة وبحروفها الثمانية والعشرين نستطيع رسم البهجة والمحبة والفرح والخير والشر وكل الصور، فهي لغة البيان الذي يصور لنا جميع أنواع الصور. وسميت اللغة العربية بلغة الضاد نظرا لكونها اللغة الوحيدة التي تحتوي على حرف «الضاد»، بالإضافة إلى أن العرب هم أفصح من نطقوا هذا الحرف، حيث إن هذا الحرف من أصعب الحروف نطقا عند غير العرب. وكان أبو الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني هو أول من وضع علم النحو في اللغة العربية وشكل أحرف المصحف، كما وضع النقاط على الحروف العربية، وذلك بأمر من الإمام علي بن أبي طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته ويلقب «الدؤلي» بـ «ملك النحو» وهو أول من ضبط قواعد النحو.

وتعود اللغة العربية الفصحى إلى نحو 1600 عام في حين ترجع أصولها إلى ما قبل ذلك بكثير، وقد نشأت ببلاد الحجاز ثم انتشرت في كثير من جوانبها، وأقدم ما وصل هي بعض النقوش التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي، وأقدم ما وصل من آثارها الراقية الشعر والنثر الجاهليان وجمعا في القرن الأول للهجرة. وتشير التقديرات إلى وجود 10 آلاف كلمة إنجليزية هي في الأصل عربية وفق موقع اللغات «ماذر تونغ» (Mother Tongue) لكن قاموس أكسفورد الإنجليزي قلص العدد إلى 900 كلمة تقريبا بحذف الاشتقاقات التخمينية وأسماء الأعلام.

وشعار اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام هو «العربية: لغة الشعر والفنون»، فهي اللغة الملهمة للإبداع في الشعر والفن لعدة قرون.