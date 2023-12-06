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رحمك الله يا عبدالعزيز

12/6/2023 11:29:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعم الموت حق وكل نفس ذائقة الموت، نعم نحن راضون بقضاء الله ولا نملك إلا الامتثال والرضا بقضائه، نعم رحلت يا أخي الغالي بجسدك ولكن ذكراك وأعمالك والقيم التي زرعتها بطلابك عندما كنت معلما ستظل نبتة صالحة وشجرة باسقة.
توفي الفنان التشكيلي عبدالعزيز آرتي يوم الأحد الماضي 3 الجاري، وهو من مواليد 1960، وهو فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير، وهو من الفنانين القلائل الذين قاموا برسم مظاهر عيش الكويت ما قبل النفط. والمرحوم، بإذن الله تعالى، خريج كلية التربية الأساسية سنه 1982 وهو عضو الرابطة الدولية للفنون وعضو رابطة الحرف اليدوية لقارة آسيا وعضو جمعية الصحافيين الكويتية، وشارك في عدد من المعارض الفنية المحلية والخارجية من عام 1982 الى 2008 في بلغاريا، وبينالي هافانا في كوبا 1985 وروسيا 1987 والبحرين والسعودية 1988 وقطر 1996، وكذلك في المعرض السنوي الذي تنظمه الكويت والإمارات سنويا، ومعرض المائيات الكويتية في مايو 2006 بنادي الخرافي للإبداع المعاصر الدولي للفنون في ديسمبر 2006 ومهرجان الكويت للإبداع التشكيلي فبراير 2007 ومعرض بور سعيد 2004 وله معرض شخصي سنة 1992 و1996 في صالة الفنون، ومعرض شخصي 2007 من ذكريات الى ذكريات في صالة الفنون.
والفقيد قدم رسومات الكاريكاتير في عدد من الصحف والمجلات المحلية سابقا. وهو حاصل على شهاده تقديرية من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، واقتنى الأمير الراحل، المرحوم بإذن الله تعالى، الشيخ صباح الأحمد، عددا من لوحاته لدار سلوى، كما اقتنى المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ ناصر صباح الأحمد، عددا من لوحاته التي تشمل تراث الكويتي، كما اقتنت أعماله شخصيات خليجية مهمة.
والراحل حصل على الميدالية الذهبية في معرض الكاريكاتير الذي ينظمه النادي العربي، وكذلك الدرع الذهبية على مستوى الوطن العربي السنوي في الإمارات سنة 1995، وكان موسيقيا الى جانب اهتمامه بالرسم منذ الصغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزله ويوسع مدخله وان يغسله بالماء والثلج والبرد وينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وان يدخله دارا خيرا من داره، وان يجعل قبره روضا من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، اللهم آمين آمين.


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