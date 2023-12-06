أرطبون العرب وأرطبون الروم

الأرطبون اسم لاتيني أصله «أتربون» و«أرتيون» ويطلق على القائد من قادة الروم، وقد يسمى نائبا لأنه كان ينتخب، ويفسر أيضا بالداهية البعيد الغور الحاد الذكاء الذي حنكته التجارب، لذلك سمى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القائد الفذ عمرو بن العاص بأرطبون العرب لتكامل هذه الصفات به.ولهذه التسمية قصة فقد وصل عمرو بن العاص بجيشه الى فلسطين وكان بها الأرطبون وهو باقعة ذكاء وحنكة، فأرسل له عمرو رسلا عدة ولكنهم لم يأتوه بما يريد من أخبار، فعلم أن الأرطبون ليس بالرجل السهل فقرر أن يذهب إليه على هيئة رسول ليرى بعينه استعداداته لعله يرى ثغرة في الحصن، خاصة أن ارطبون الروم في منعة وحصن حصين، فذهب إليه وتأمل في طريقه عيوب حصنه من الداخل ومراكز جنوده وأماكنه المهمة ثم دخل عليه وحاوره طويلا بترجمان فشك الأرطبون بدهائه في أمره، وأحس ان الذي يكلمه ليس رسولا، وإنما شخص مهم للغاية وقال لمن حوله: كلام هذا الرجل ليس بكلام رسول ولا أظنه إلا قائد المسلمين عمرو بن العاص، ونحن القادة نعرف بعضنا بعضا، وهي فرصة سانحة لقتله وإن لم يكن عمرو بن العاص فهو من كبار قادتهم، وفي قتله وهن للمسلمين، فقالوا له: إن كنت ولابد فاعلا فاقتله خارج الحصن، فأمر الارطبون أن يرمى عمرو بسهم وهو خارج من الحصن وعمرو لا يعلم من امرهم شيئا.لكن ما حدث أنه أثناء خروج عمرو بن العاص من الحصن قال له رجل عربي كان صديقا له قبل الإسلام: يا عمرو أحسنت الدخول فأحسن الخروج، ففهم ابو عبدالله وعمد إلى الحيلة، فعاد الى الأرطبون وعرض عليه ان يعود إليه غدا ومعه تسعة رسل هو عاشرهم لعل الله يحقن الدماء ويتم الصلح، فأعجب بالفكرة وانطلت عليه الحيلة وفاق عمرو بذكائه ذكاء الأرطبون، وقال في نفسه: أقتل عشرة أفضل من قتل واحد (وكل طامة عليها من الله طامة) ونجا عمرو من القتل، فقد أمره أن يذهب ويأتيه بأصحابه فخرج عمرو وأقسم ألا يعود لمثلها، فلما تباطأ وصول الرسل بعث برسول الى عمرو فقال عمرو لرسول الأرطبون: قل لصاحبك إني الرسول الذي كنت عنده بالأمس ولن أغادر حصنك حتى يفتحه الله على المسلمين، ثم قال عمر بن الخطاب بعد ذلك (رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب). ودمتم سالمين.

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