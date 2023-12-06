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وزارة الطاقة توقع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مؤتمر المناخ

12/6/2023 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس الثلاثاء، 5 مذكرات تفاهم في مجال إنتاح الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء مع عدة شركات، كما وقعت الوزارة اتفاقية واحدة لتطوير مشروع طاقة رياح مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل- مصدر.
وعن تفاصيل مذكرات التفاهم والاتفاقية قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الاتفاقية الموقعة مع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل- مصدر محمد جميل الرمحي، تهدف الى تطوير محطة طاقة رياح بقدرة 1 جيجاوات، مع نظام تخزين طاقة البطارية (BESS) في الاردن ، في حين تأتي مذكرة التفاهم الاولى في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر والموقعة خلال فعاليات المؤتمر المناخي مع شركة مصدر تهدف إلى إعداد دراسة جدوى إنشاء مشروع الهيدروجين الأخضر، وإنشاء مصنع بالقرب من ميناء العقبة لإنتاج ما يصل إلى 50 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، وذلك باستخدام مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة.
وأوضح الوزير الخرابشة ان مذكرة التفاهم الثانية في مجال الهيدروجين الاخضر تم توقيعها مع شركة أكوا باور السعودية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، و تتيح المذكرة للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع الذي يهدف إلى إنتاج 100 – 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء.
وأضاف ان المذكرة الثالثة وقعت مع إئتلاف الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (KEPCO) وشركة Xenel الدولية، وتُمكن المذكرة الإئتلاف من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروع انتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في الأردن.
وحول المذكرة الرابعة في مجال الهيدروجين الاخضر، بين الخرابشة أنها وقعت مع شركة أوسيور للطاقة (Ocior Energy)”الهندية”/الإمارات وتتيح للشركة إعداد دراسات جدوى أولية للمشروع والذي يهدف إلى إنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا وسيتم تطويرها على مراحل، بحيث تتكون المرحلة الأولى للمشروع من انتاج 100 ألف طن سنويًا، على أن يتم زيادتها إلى مليون طن بحلول عام 2030.
كما وقع الوزير الخرابشة المذكرة الخامسة في مجال إنتاج الهيدروجين الاخضر مع شركة كاتلست لإدارة الاستثمار(Catalyst Investment Management Jordan) لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، وفي ضوء المذكرة ستتمكن الشركة من إعداد دراسات جدوى أولية لمشروعها الهادف الى إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
وأكد الوزير الخرابشة أن جهود الحكومة الأردنية جادة ومستمرة لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء وتوفير وقود الهيدروجين الأخضر عالي الجودة وتنافسي التكلفة من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلد في المنطقة بما يضمن وصولا ممتازا إلى الأسواق الأوروبية.
وثمن الخرابشة التعاون على المستوى الإقليمي والوطني، والشراكة مع الشركاء كافة الموقعين على الاتفاقيات اليوم، بما يعزز أولويات الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخراً، ويشمل ذلك الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تعد جزءاً من مبادرات الأردن للتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، سعياً لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لـمصدر محمد جميل الرمحي أن الاردن يتمتع بالقدرة على أن يصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الخضراء، وذلك بفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكبيرة التي يمكن استخدامها لتوليد كميات كبيرة من الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بتكلفة تنافسية ، معولا على قوة الشراكة الثنائية طويلة الأمد، والتي ستقدم مصدر من خلالها خبراتها في مشاريع وتقنيات الطاقة النظيفة لمساعدة الأردن على تحقيق خططه في مجال إزالة الكربون وإطلاق العنان لإمكانات البلاد الهائلة في مجال الطاقة.
” مذكرات تفاهم لترشيد الطاقة”
كما وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة/رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مذكرة تعاون مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الايطالية ممثلة بوزير البيئة الايطالي، حيث تتيح المذكرة فرصا لتمويل مقترحات مشاريع ومبادرات صندوق تشجيع الطاقة المتجددة للأعوام الاربعة القادمة، ويأتي توقيع مذكرة التعاون استمرارا لتأطير مذكرة تعاون سابقة مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الايطالية والتي تم توقيعها في روما خلال العام 2018.
كما وقع الخرابشة رسالة نوايــا مع مديرة الصندوق الكندي للإستثمارات الدولية CCC والتي جاءت نتيجة للاجتماعات والحوارات بين الطرفين لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة للمباني الحكومية الأردنية ضمن برنامج نموذج شركات خدمات الطاقة ESCO2 ، إذ تساهم هذه المشاريع في إستدامة سوق خدمات الطاقة وتعزيز العمل بمشاريع ترشيد وحفظ الطاقة في المباني العامة والخاصة، وزيادة الفرص التمويلية وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وهو البرنامج الذي يعمل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة على تنفيذه في الاردن .
وعلى هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 وقع الوزير الخرابشة مذكرة تفاهم مع مديرة مؤسسة Guide house International – Germany بهدف ترشيد الطاقة ضمن برنامج“التدفئة والتبريد للمباني” في الاردن، وتتضمن المذكرة تقديم مقترحات مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق مؤشرات الخطة الوطنية الأردنية لكفاءة الطاقة NEEAP والتي تتمحور اهدافها حول تحقيق إلتزامات الاردن الدولية في خفض انبعاثات الكربون في مواجهة التغير المناخي.
وفي هذا الاطار أكد الخرابشة سعي الاردن لجلب الاستثمارات وتحقيق التشاركية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة بحلول عام 2030، لافتا الى ان الوزارة تتطلع الى تمكين وتمويل الانتقال الى نظام تبريد فعال وصديق للبيئة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال مؤتمر الأطراف المناخي COP28 المنعقد في دولة الامارت العربية المتحدة.
وحضر توقيع جانب من الاتفاقيات رئيس مؤتمر COP28 الدكتور سلطان الجابر، و وزير البيئة الاردني الدكتور معاوية الردايدة، وأعضاء وفد الوزارة المشارك في المؤتمر ويضم مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزه ورئيس قسم تطوير المشاريع في الصندوق م. لينا مبيضين، وأعضاء الفرق الممثلة للشركات والجهات الحكومية الموقعة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وعلى هامش المؤتمر شارك الوزير الخرابشة في ندوة لمناقشة خارطة طريق التعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا.
وأكد الخرابشة خلال المشاركة على ان الحوار المشترك يشكل منتديا رائداً لأهمّ الجهات المعنيّة في قطاع الطّاقة من المنطقتين، كما أكد المشاركون على أهمية البناء على النجاح المتحقق في حوار الطّاقة المستقبليّة بين الشرق الأوسط و شمال افريقيا وأوروبا المنعقد في الأردن في حزيران من العام ٢٠٢٢.
وشهدت الندوة تفعيل المشاركين لحوار الطّاقة المستقبليّة إلى تعميق التّعاون الطّاقي بين منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتم الاعلان خلال اللقاء عن عقد الحوار المقبل في مدينة سالونيك اليونانية في ايلول من العام 2024.


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