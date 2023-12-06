Thursday, 07 December 2023 10:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السقاف: نرحب باستثمارات الشركات الأيرلندية في الأردن

12/6/2023 11:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع السفيرة الأيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين وسبل تطويرها والنهوض بها في المجالات الاستثمارية، وإقامة فعاليات لترويج الاستثمار في الأردن.

يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وأيرلندا.

وأعربت السقاف عن تقدير الدولة الأردنية للعلاقات المتميزة بين البلدين، كما قدّمت السقاف شرحاً حول أجواء ومناخ الاستثمار في الأردن والحوافز المشجعة للمستثمرين، وأهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت باستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال؛ كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى استعراضها أهم الفرص الاستثمارية في المملكة في العديد من القطاعات والتي يمكن الاستفادة منها.

ودعت وزيرة الاستثمار إلى زيادة التعاون الثنائي مع أيرلندا، مؤكدة ترحيب المملكة باستثمار الشركات الأيرلندية مع ضرورة تقوية التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

من جانبها، شددت سفيرة جمهورية أيرلندا، على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المشترك على الأصعدة كافة، إذ إن هناك رغبة أيرلندية في تطويرها بمختلف المجالات بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين، مشيدة بما حققه الأردن من إصلاحات على بيئة الأعمال تسهم في تدفق الاستثمار والتنمية المستدامة.

يذكر أنّ حجم الاستثمارات الأيرلندية في الأردن وصل إلى قرابة 25 مليون دولار أميركي في قطاعي الخدمات والصناعة.

MENAFN06122023000072011014ID1107549893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث