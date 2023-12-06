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إطلاق تطبيق أردني للتسويق للمنتجات الوطنية

12/6/2023 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت غرفة صناعة عمان موقع وتطبيق "أردني"، وذلك ضمن جهود الغرفة في التسويق للمنتجات الأردنية، حيث يوفر الدليل خدمة البحث من خلال اسم الشركة المصنعة أو من خلال المنتجات وبطريقة سهلة وسريعة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الهدف من إطلاق هذا الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل المرافق له أن يمكّن المستهلك من التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية، وفي الوقت نفسه، يتيح للشركات الصناعية عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، وإضافة تعريف لكل منتج والباركود الخاص به، مبينا أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المنتج المراد البحث عنه، إلى جانب إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها.

وأوضح الجغبير أن غرفة صناعة عمان قامت بمخاطبة الغرف الصناعية الأخرى في المملكة، لغايات التعميم على منتسبيها للاستفادة من خدمات هذا الموقع والتطبيق، حيث ستكون خدمات هذا الموقع والتطبيق مجانية لكافة الشركات الصناعية الأردنية، التي ستتمكن من خلال هذا التطبيق من تعريف المستهلك الأردني بمنتجاتها، والتي قد لا يعرف الكثير من الأردنيين أنها منتجات وطنية، حيث سيتم منح كل شركة تسجل في هذا الموقع أو التطبيق كلمة مرور تتيح لها إضافة أو تعديل صور ومعلومات منتجاتها التي يتم عرضها.

وأشار إلى أن الصناعة الأردنية تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، إذ تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ناهيك عن دعمها للقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أنها ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار، كما تشغل حوالي 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد على مليون مواطن أردني، فيما يتقاضى العاملون فيها ما يزيد على مليار دينار سنوياً كرواتب وتعويضات.

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