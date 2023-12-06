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16.2 مليار دينار مدفوعات الأردنيين الرقمية في 10 شهور

12/6/2023 11:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ابراهيم المبيضين






عمان – ارتفعت قيمة مدفوعات الأردنيين عبر أنظمة الدفع الرقمية الفورية في السوق المحلية بنسبة 51 % خلال أول عشرة شهور من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص“جوباك”.
وبلغت قيمة ما دفعه الأردنيون حوالي 16.22 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بزيادة قدرها 5.5 مليار دينار إذ كانت تبلغ 10.73 مليار في فترة المقارنة العام الماضي.
وتقدم خدمات الدفع الرقمي الفوري اليوم في الأردن من خلال ثلاثة أنظمة دفع فورية رئيسية هي“نظام“ كليك” نظام المحافظ الإلكترونية“ جوموبي”، ونظام عرض وتسديد الفواتير الكترونيا“ اي فواتيركم”.
وتسيطر خدمة تحويل الاموال النقدية على النسبة الاكبر من القيمة الإجمالية للمدفوعات الرقمية للاردنيين عبر نظامي“ كليك”، و“ جوموبي”، فيما تستحوذ خدمة تسديد الفواتير لجهات حكومية على القيمة الاكبر من الدفع عبر“ اي فواتيركم”.
الى ذلك بينت الارقام أن نظام الدفع“ اي فواتيركم” قد استحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي قيمة مدفوعات الاردنيين الفورية الرقمية في اول عشرة شهور من العام الحالي عندما سجلت حوالي 9.83 مليار دينار مشكّلة نسبة تصل الى %60.6 من القيمة الاجمالية.
واشارت الارقام الى ان قيمة ما دفعه الاردنيون عبر نظام“ كليك” خلال اول عشرة شهور بلغ قرابة 3.92 مليار دينار مشكلة نسبة تصل الى 24.2 % من القيمة الاجمالية للمدفوعات، فيما بلغت قيمة المدفوعات عبر نظام“ جوموبي” حوالي 2.5 مليار دينار مشكلا نسبة تصل الى 15.4 % من الاجمالي.
وعلى صعيد متصل اظهرت الأرقام الصادرة عن“ جوباك” بان اجمالي عدد حركات الدفع لكل انظمة الدفع الفورية خلال فترة أول 10 شهور من العام الحالي بلغ قرابة 86.39 مليون حركة دفع.
وأكدت الارقام أن عدد حركات الدفع الرقمية ارتفعت بنسبة تصل الى 78 % وذلك لدى المقارنة بعدد حركات المنفذة في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت وقتها 48.58 مليون حركة.
وبينت الارقام أن اجمالي عدد حركات الدفع الفورية خلال فترة اول عشرة شهور من العام الحالي توزع على النحو التالي : 22.56 مليون حركة دفع، 20.77 مليون حركة عبر نظام“جوموبي”، وحوالي 42.99 مليون حركة عبر“ اي فواتيركم”.
وبالنسبة لعدد مستخدمي كل نظام في نهاية اول عشرة شهور من العام الحالي، قالت التقارير الصادرة عن“ جوباك” بان نظام“ اي فواتيركم” يمتلك اكبر قاعدة مستخدمين بحوالي 4 ملايين مستخدم.
وبينت التقارير بان نظام“ كليك امتلك مع نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي اكثر من مليون مستخدم فيما امتلك نظام“ جوموبي” اكثر من 2 مليون مستخدم.

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