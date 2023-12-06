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7 ملايين دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن

12/6/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- رصدت دائرة الإحصاءات العامة مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ البرنامج الاحصائي ضمن مشروع قانون موازنة العام المقبل مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي بـ1.59 مليون دينار.
ويستهدف البرنامج إجراء الانشطة الاحصائية التي تشكل جزءا من مهام الدائرة المتمثلة في جمع بيانات متنوعة تغطي الجوانب السكانية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية وغيرها من الجوانب.
ويتضمن البرنامج رصد مبلغ 7 ملايين دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن إضافة إلى رصد 260 الف دينار لبند الاحصاءات الاقتصادية إلى جانب تخصيص مبلغ 250 ألفا لإجراء مسح فرص العمل المستحدثة علاوة على رصد 285 ألف دينار لتمويل تنفيذ نظام تجميع احصاءات الحسابات القومية.
إلى ذلك، أظهر مشروع موازنة دائرة الإحصاءات العامة للعام القادم إرتفاع قيمة النفقات الجارية والرأسمالية المرصودة للدائرة إلى 16.209 مليون دينار مقارنة مع النفقات المعاد تقديرها لعام 2023 والبالغة 7.761 مليون دينار، ليسجل بذلك زيادة ناهزت نسبتها نحو 109 % بما مقداره 8.448 مليون دينار.
وقدر مشروع الموازنة حجم النفقات الرأسمالية للدائرة خلال العام القادم بحوالي 9.275 مليون دينار قياسا مع النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها لعام 2023 والمقدرة بـ1.4 مليون دينار ليبلغ الفارق بين النفقات الرأسمالية المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديره للعام الحالي 7.875 مليون دينار
فيما قدر المشروع حجم النفقات الجارية في العام المقبل بـ6.934 مليون دينار مقارنة مع 6.774 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2023، ليبلغ الفارق بينهما حوالي 573 الف دينار.
وحول أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره لعام 2023 على مستوى النفقات الرأسمالية فقد تم زيادة مخصصات مشاريع مسح نفقات ودخل الأسرة بمبلغ 685 ألف دينار، إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع تمويل المبادرات التنموية بمبلغ 400 ألف دينار، إلى جانب زيادة مخصصات مشروع نظام تجميع احصاءات الحسابات القومية بمبلغ 25 ألف دينار، مقابل انخفاض مخصصات مشروع تعزيز القدرات المؤسسية بنحو 200 ألف دينار إلى جانب انخفاض مخصصات مشروع المركز الوطني للإبداع بمقدار 240 ألف دينار، نظرا لانتهاء المشروع وانتهاء الدعم المقدم للمركز.
وفيما يتعلق بالفروقات بين المقدر والمعاد تقديره على مستوى النفقات الجارية، فقد تم زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 492 ألف دينار، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة التعيينات لعام 2024، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمبلغ 75 ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بنود الكهرباء والمحروقات وصيانة الابنية، إلى جانب زيادة النفقات الأخرى بمبلغ 6 آلاف دينار، وتمثلت بزيادة مخصص بند خطة التدريب الوطنية.
ولفت المشروع إلى ان أهم الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة لموازنات الوزارة للسنوات 2024-2026 ستكون على النحو التالي، الأولوية الأولى، إنشاء مركز بيانات تفاعلي وطني كما هو وارد في خريطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك من خلال تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة واضافة مركز البيانات الوطني التفاعلي كجزء من الهيكل التنظيمي لتحقيق متطلبات خريطة تحديث القطاع العام.
وتكمن الأولوية الثانية في تطوير الإطار التنظيمي لإدارة (جمع وتبادل واستخدام وضمان الحماية والخصوصية وسياسات الامن السيبراني) للبيانات الاحصائية والسجلات الادارية واعتمادها وتصنيفها على المستوى الوطني وتحديد المعايير والمنهجية اللازمة، وذلك من خلال تعديل قانون الاحصاءات العامة وإضافة بنود تختص بمحور البيانات الاحصائية والسجلات الإدارية وكيفية الربط مع المؤسسات والوزارات الحكومية لاعتمادها وتصنيفها على المستوى الوطني وضمن المعايير والمنهجيات الدولية.
ويضاف إلى ذلك أولوية مراجعة وتحديث استراتيجية وطنية مفصلة للبيانات (الاستراتيجية الوطينة لتطوير النظام الاحصائي 2018-2022)، وذلك من خلال اعداد الاستراتيجية الوطنية والتي سيتم اطلاقها بداية عام 2024 وعقد اتفاقيات مع الوزارة والدوائر الحكومية لتبادل البيانات والمؤشرات التي ستسهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائي الوطني.
وأشار مشروع الموازنة إلى أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدائرة خلال العام القادم 2024 تتمثل في تسرب الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة.

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