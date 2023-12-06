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الكهرباء الوطنية: توقع تسجيل ذروة جديدة للحمل الكهربائي الشتاء الحالي

12/6/2023 11:29:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- توقعت شركة الكهرباء الوطنية زيادة ذروة الحمل الأقصى في شتاء العام الحالي إلى 4450 ميغاواط، مقارنة مع أعلى ذروة سجلت 4250 ميغا واط الصيف الماضي.
وقال مدير عام الشركة م. أمجد الرواشدة لـ"الغد" أمس: "من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى في ذروة الموسم الحالي إلى 4450 ميغاواط من 4090 ميغاواط أقصى حمل سجل في الشتاء الماضي، وأن هذا الرقم قد يكون قابلا للزيادة بحسب الرواشدة".
وسجل النظام مساء أول من أمس، زيادة نسبتها نحو 2.5 % عن اليوم الذي سبقه ليسجل3320 ميغاواط مرتفعا من 3240 ميغاواط مساء أول من أمس.
وبين الرواشدة، أن أمورا عدة، طرأت على النظام الكهربائي سببها تغير الأنماط الاستهلاكية نتيجة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الظروف الجوية سواء صيفا أو شتاء، وكذلك إنتاج أنظمة الطاقة المتجددة والزيادة الكبيرة في أعداد السيارات الكهربائية وشحنها في أوقات لا تراعي فترات الذروة من دون وجود تعليمات تنظم النمط الاستهلاكي في هذا الشأن.
ولفت في هذا الخصوص، إلى أن العمل جار بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في القطاع من أجل اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لمواجهة التشوهات على النظام الكهربائي منها، ما يخص فترات الذروة وإصدار تعليمات ناظمة لذلك تراعي الأبعاد الفنية والاقتصادية للنظام الكهربائي.
يذكر أن هيئة الطاقة والمعادن تطبق منذ نهاية أيار(مايو) الماضي، تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن بشكل اختياري، إذ قالت في ذلك الوقت: "ستتم لمدة ستة أشهر على أن يجري تقييمها ودراستها من جميع الجوانب لاستكمال تطبيقها على باقي القطاعات".
وكان مجلس مفوضي الهيئة قرر اعتماد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن اعتبارا من 28 أيار(مايو) الماضي، على قطاعات: الصناعي المتوسط، ضخ المياه، شحن المركبات/المنزلي، شحن المركبات/المحطات العامة.
وبحسب التعرفة، فإن أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 هي: الصناعي المتوسط 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 120 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 150 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 15 فلسا من دون عمولة.
وخارج وقت الذروة من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 هي: الصناعي المتوسط 60 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 80 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 90 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 90 فلسا من دون عمولة.
والذروة الجزئية من الساعة 14:00 إلى 17:00 ومن الساعة 23:00 إلى 06:00 هي: الصناعي المتوسط 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 95 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي117 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 112 فلسا من دون عمولة.
إلى ذلك، أكد الرواشدة، قدرة النظام الكهربائي على التعامل مع هذه الزيادة كقدرة كهربائية، مشيرا إلى أهمية الإبقاء على الجاهزية والتوافرية العالية للنظام الكهربائي لمواجهة أي حالات طارئة.

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