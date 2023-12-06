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تعيين حكام الجولة التاسعة لدوري المحترفين

12/6/2023 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - كشف اتحاد كرة القدم، عن هوية الطواقم التحكيمة التي ستتولى إدارة مباريات الأسبوع التاسع من دوري المحترفين التي تنطلق يوم غد.
واعلن اتحاد الكرة أن اسماء الحكام المكلفين بإدارة المباريات على النحو التالي:
مباراة الحسين ومغير السرحان
الحكام: أحمد راضي للساحة، الحكام المساعدين أحمد مؤنس، محمود ظاهر، ووسيم طبيشات رابعا.
مباراة الوحدات ومعان
الحكام: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، حمزة أبو عبيد، وإسراء مبيضين رابعا.
مباراة شباب الأردن والجليل
الحكام: مراد الزواهرة للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، هادي أدهم، وبكر هباهبة رابعا.
مباراة الفيصلي وسحاب
الحكام: عمر المعاني للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، محمد محرم، وأدهم مخادمة رابعا.
مباراة السلط والأهلي
الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد مؤنس، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة الرمثا وشباب العقبة
الحكام: محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، يوسف الشمايلة، وموسى اللحام رابعا.


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