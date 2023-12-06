Thursday, 07 December 2023 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الناشئين يتعادل مع العراق وديا

12/6/2023 11:28:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- تعادل المنتخب الوطني تحت 15 عاما مع نظيره العراقي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم على ملعب السلط، بختام معسكره التدريبي، تأهبا لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.

وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد في اللقاء محمود الطميزي خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يعدل المنتخب العراقي النتيجة في الشوط الثاني.

والتقى المنتخبان وديا الأحد الماضي على ستاد البتراء، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ويغادر المنتخب الوطني تحت 15 عاما غدا إلى سلطنة عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا، علما بأنه يقع في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسورية.

MENAFN06122023000072011014ID1107549883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث