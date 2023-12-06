منتخب الناشئين يتعادل مع العراق وديا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تعادل المنتخب الوطني تحت 15 عاما مع نظيره العراقي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم على ملعب السلط، بختام معسكره التدريبي، تأهبا لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.
وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد في اللقاء محمود الطميزي خلال أحداث الشوط الأول، قبل أن يعدل المنتخب العراقي النتيجة في الشوط الثاني.
والتقى المنتخبان وديا الأحد الماضي على ستاد البتراء، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.
ويغادر المنتخب الوطني تحت 15 عاما غدا إلى سلطنة عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا، علما بأنه يقع في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسورية.
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