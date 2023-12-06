برونزية لمنتخب الواعدات في بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- حصل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 14 عاما، على الميدالية البرونزية لبطولة غرب آسيا للواعدات بنسختها الثانية، والتي اختتمت اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
واحتل المنتخب الوطني (أ) المركز الثالث في البطولة، بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على المنتخب الوطني (ب) بهدفين دون رد.
وتوج المنتخب السوري بلقب البطولة والميداليات الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره اللبناني بهدف نظيف، فيما اكتفى الأخير بالميداليات الفضية.
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