أرتيتا سعيد بالفوز المثير على لوتون.. وأنتوني يهاجم أساطير يونايتد

مدن - عبر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، عن فخره بفريقه، بعد الفوز المتأخر والثمين على مضيفه لوتون تاون 4-3 أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن لاعب الوسط ديكلان رايس، من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليوسع آرسنال فارق الصدارة مؤقتا إلى 5 نقاط.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "أمازون برايم" للبث التدفقي: "سعيد جدا. كنا نعلم أنها ستكون معركة كبيرة هنا، وقد صعبنا الأمور على أنفسنا بالطريقة التي استقبلنا بها الأهداف. أظهرت روح الفريق والطريقة التي قاتلنا بها جودتنا في اللحظات المناسبة ولم نستسلم أبدًا. لقد سعينا للفوز وحصلنا على مكافآتنا اليوم".

وأضاف: "الثناء لهم (لوتون). لقد كان بناؤهم ممتازًا، والإنهاء كان ممتازًا، وفي بعض الأحيان عليك أن تشيد بالخصم. تحية كبيرة لهم، لقد كانت ليلة صعبة".

وردا على سؤال حول أداء حارس المرمى دافيد رايا، أجاب أرتيتا: "أنا سعيد للغاية بالفريق. لقد تحدثت مع كل الفريق وهم يقفزون. أنا مدرب سعيد حقًا اليوم".

من جانبه، أكد لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس، سعادته الغامرة، بقيادته فريقه للفوز.

وسجل رايس هدف الفوز عبر متابعة رأسية لعرضية من زميله مارتن اوديجارد، وقال: "لوتون فريق من الطراز الرفيع، لا يمكن التغاضي عنه في هذا الدوري بسبب الجودة التي يتمتع بها. لقد جعلونا ندفع مقابل الركلات الثابتة".

وعن اتساع فارق الصدارة مؤقتا إلى 5 نقاط، قال رايس: "علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة. لقد كانوا (آرسنال) متقدمين بفارق ثماني نقاط الموسم الماضي. لدينا لاعبون جدد مثلي يأتون ويتعلمون، الأمر يتعلق بنا فقط ولا داعي للقلق بشأن أي شخص آخر، يجب الحصول على ثلاث نقاط كل أسبوع".

وحول هدف الفوز، قال: "لقد ابتعدت عن ظهره (المدفع) وارتقيت للكرة. أي شيء يمكن أن يحدث. تلك هي اللحظات التي تنظر إليها مرة أخرى. يا لها من مباراة. تسجيل هدف الفوز هو شرف كبير".

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات رايس ثالث لاعب في آرسنال يسجل هدفين في الدقيقة 90 وما بعد، قادا فريقه للفوز، في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إيان رايت (1993-1994 و1995-1996)، ونيكلاس بندتنر (2009-2010).

وأضافت الشبكة، أن هدف رايس الذي جاء بعد 96:23 دقيقة، هو أكثر هدف فوز متأخر لآرسنال في مباراة دوري خارج أرضه على سجلات الشبكة منذ بدء الإحصائيات في الموسم 2006-2007.

وتابعت الشبكة، أن آرسنال أنهى بهذا الفوز، صياما عن الانتصارات خارج أرضه أمام لوتون في كافة المسابقات، امتد لعشر مباريات، وهو لفوز الأول له على ملعب "كينيلوورث رود"، منذ العام 1984.

في السياق ذاته، أصبح بوكايو ساكا في مباراة أول من أمس، رابع أصغر لاعب يخوض 200 مباراة في كافة المسابقات مع آرسنال، وفقا لما ذكرته "أوبتا"، وعمره 22 عاما و91 يوما.

وأضافت الشبكة، أنه لا يتفوق في هذه الناحية على ساكا، سوى 3 لاعبين هم سيسك فابريجاس (22 عاما و118 يوما)، وديفيد أوليري (21 عاما و195 يوما)، وكليف باستين (22 عاما و16 يوما).

وتفوق ساكا على اللاعب راي كينيدي الذي يحتل المركز الخامس على اللائحة، حيث خاض مباراته رقم 200 في كافة المسابقات مع آرسنال، وعمره 22 عاما و192 يوما

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية أمس، عن المدة التي سيغيب فيها تاكيهيرو تومياسو عن صفوف آرسنال، بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

وخرج الظهير الياباني من مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون يوم السبت الماضي وهو يعرج، وغاب عن اللقاء الأخير أول من أمس أمام لوتون تاون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، من المقرر أن يغيب تومياسو عن مباريات فترة أعياد الميلاد، حيث تتراوح مدة شفائه الكامل بين 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.

ولدى آرسنال بعض المباريات الرئيسية في الأفق، حيث سيواجه أستون فيلا يوم السبت، قبل مواجهات مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون وليفربول ووست هام وفولهام.

وتبدأ بطولة كأس آسيا في 12 يناير/ كانون الثاني المقبل، وتبقى معرفة ما إذا سيكون تومياسو جاهزا للمشاركة مع المنتخب الياباني في البطولة.

أنتوني مستاء من انتقادات الأساطير

عبر أنتوني لاعب مانشستر يونايتد، عن استيائه من التصريحات التي يدلي بها النقاد، خصوصا لاعبي الفريق السابقين، مشيرا إلى أن تعليقاتهم "غير عادلة" و"خبيثة".

وعانى الدولي البرازيلي من موسم صعب في مانشستر يونايتد هذا الموسم، وحيث فشل في ترك أي تأثير على أداء الفريق الذي يمر بفترة مضطربة.

وعجز الجناح الذي كلف يونايتد 85 مليون جنيه إسترليني من أياكس صيف العام الماضي، عن التسجيل أو صناعة الأهداف في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في هذا الموسم، ما وضعه تحت نيران أساطير يونايتد السابقين.

وبين أنتوني، أن التصريحات التي يدلي بها لاعبو الفريق السابقين عن أدائه حاليا، هادمة ولا تحمل أي رسائل دعم.

وقال أنتوني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": اليوم، أرى انتقادات تأتي من لاعبي النادي السابقين وغيرهم من الأشخاص في وسائل الإعلام، الذين يعبرون عن آرائهم بشكل غير معقول ويؤثرون على الآلاف من المشجعين، حتى في بعض الأحيان حتى عندما لا ألعب".

وأضاف: "لكنني لم أرهم أبدًا يقدمون انتقادات بناءة، وهو ما يمكن أن يساعدني على أن أصبح محترفًا أفضل. ولم يرسل لي أي منهم رسالة على الإطلاق لمعرفة ما أشعر به، خصوصا خلال هذه الفترة المضطربة التي أمر بها".

وانتقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا "المحكمة الإلكترونية" التي كانت تحكم عليه، وقال إنه كان من السهل انتقاده عندما لم يكن أحد يواجه التحديات التي يواجهها هو كلاعب.

وتابع: "أود أن أعرف كيف كان أداء هؤلاء الأشخاص الذين وجهوا هذه الانتقادات غير العادلة والخبيثة لو كانوا في مكاني".

وتحدث أنتوني أيضًا عن "معركته اليومية" للحصول على أفضل لياقة، و"استعادة نزاهتي" و"التمتع براحة البال".

ويواجه مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، ضغوطًا كبيرة، قبل رحلته إلى تشيلسي مساء الأربعاء، حيث اعترف أنتوني بأن الفريق "غير مستقر".

وواصل: "الموسم ليس جيدًا كما أردنا، لا نتمتع بالاستقرار، لكننا فقدنا الكثير من اللاعبين المصابين، وهم قطع أساسية في لعبة الشطرنج التي يلعبها إريك تين هاج. مع عودة جزء من الفريق، سوف نتحسن، وسوف تتحسن النتائج".

غياب طويل لبوب

سيضطر حارس نيوكاسل يونايتد، نيك بوب للخضوع إلى جراحة لعلاج إصابة الكتف التي تعرض لها، ما سيبعده عن الملاعب أربعة أشهر.

وأصيب الحارس الإنجليزي في الفوز على حققه الفريق على مانشستر يونايتد 0-1 مؤخرا.

ولو سارت الأمور والتعافي بأفضل صورة ممكنة، ربما يتمكن من اللحاق ببطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا.

وقال مدرب نيوكاسل، إيدي هاو في مؤتمر صحفي: "إنه بالطبع حزين لأن لدينا مباريات مهمة وكأس أوروبا تلوح في الأفق. هذه إصابة مهمة أخرى بالنسبة إلينا. لا شكوك حول حاجته إلى جراحة، ولهذا سيغيب لفترة نعتقد أنها ستكون نحو أربعة أشهر".

وينضم بوب (31 عاما) إلى قائمة المصابين التي تشمل كالوم ويلسون وهارفي بارنز وجيكوب ميرفي وجو ويلكوك وزفن بوتمان ودان بورن.

وبإصابة بوب، يتبقى لنيوكاسل حارسان هما مارتن دوبرافكا ولوريس كاريوس، ومن المحتمل إن يتعاقد في سوق الانتقالات الشتوية إما مع دافيد دي خيا الذي لا يلعب حاليا لأي فريق أو آرون رامسديل الذي لم يعد أساسيا مع أرسنال في الدوري.

يونايتد يسعى لضم ماينان

أفاد تقرير صحفي إنجليزي أول من أمس، بأن مانشستر يونايتد بدأ يجهز لضم بديل لحارسه الكاميروني أندريه أونانا.

ويقدم أونانا مستويات مخيبة مع مانشستر يونايتد، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان.

وتسبب أخطاء أونانا القاتلة في أهداف كثيرة سكنت شباك مانشستر يونايتد، كان آخرها ضد جالطا سراي، والتعادل 3-3، بعد أن كان الفريق متقدمًا 3-1، وهي النتيجة التي جعلن يونايتد قريبا من الوداع المبكر في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد يستهدف ضم الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، في الصيف المقبل.

ورصيد مانشستر يونايتد، 60 مليون جنيه إسترليني، لإقناع ميلان بالتخلي عن ماينان.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ميلان لا ينوي التفريط في ماينان، ويستعد لتجديد عقده.

ويمتد عقد ماينان في سان سيرو، حتى صيف 2026، لكنه يطلب زيادة كبيرة في راتبه. -(وكالات)













