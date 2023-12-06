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ميدالية عالمية لـالملاكمة الأردنية تؤكد نجاح العمل

12/6/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- ساهمت مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في بطولة العالم للناشئين مؤخرا بأرمينيا، في تأكيد خطة العمل المميزة التي قام بها الاتحاد لتطوير قطاع الفئات العمرية، والتي تهدف إلى الوصول بالمنتخبات إلى منصات التتويج في أكبر البطولات القارية والدولية.
وحصل المنتخب على ميدالية برونزية جاءت عبر اللاعب أكرم زيادة في وزن تحت 60 كغم، بعد أن حقق نتائج لافتة في البطولة، مكنته من بلوغ المربع الذهبي، قبل أن يخسر أمام الأرميني مارتيروسيان أندرانيك، ويتحصل على المركز "الثالث مكرر".
وسجل "زيادة" البالغ من العمر 16 عاما، حضورا قويا في مستهل مشواره بالبطولة، وتغلب على السيرلانكي أصيل توان موراجودين بدور الـ32، فيما تجاوز منافسه الباكستاني محمد شاهازاد بدور ثمن النهائي، قبل أن يطيح في الدور ربع النهائي بمنافسه الكازخي عسكر علي خان.
وشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ4 لاعبين، حيث ودع اللاعب راشد حياصات على يد الإكوادوري خافيير ماترنيز تحت 63 كغم، ضمن الدور ثمن النهائي، ولحساب الدور نفسه ودع اللاعب نظمي جرادات البطولة من منافسه الإسباني كاليرو مونتويا في وزن تحت 66 كغم، وخرج اللاعب يامن فحماوي من الدور ذاته، بعدما خسر من الإيرلندي كارمودي نونان لوزن تحت 70 كغم.
وأكد مدرب منتخب الناشئين عمر المجالي، أن المنتخب حقق المطلوب منه في المشاركة رغم صعوبة اللاعبين المنافسين، موضحا أن "زيادة"، كان على الموعد وسجل انتصارات مثيرة بأداء قوي، إلى جانب بقية اللاعبين الذين خرجوا من مختلف الأدوار.
وبين المجالي في حديثه لـ "الغد"، أن اتحاد الملاكمة وفر الظروف الملائمة كافة، للمنتخب من أجل استمرارية المشاركة في البطولات العربية والقارية والعالمية لمختلف الفئات العمرية، مشيدا بأداء اللاعبين الذين أظهروا الوجه الحقيقي للملاكمة الأردنية المتطورة في السنوات الماضية.
وظفر لاعب المنتخب الوطني للرجال محمد أبو جاجة بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن في رياضة "الفن النبيل"، ليضع اسم الوطن على الخريطة العالمية بعد حضورها المتميز باستمرار في المحافل الآسيوية.
وكانت المفاجأة في منتخب الرجال، بعدم قدرة أي لاعب على الحصول على ميدالية ملونة بدورة الألعاب الآسيوية في الصين، والتي كانت مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، من حيث تأهل أول لاعبين من كل وزن بشكل مباشر، مع تبقي فرص كبيرة لجميع اللاعبين في الوصول من خلال التصفيات التي ستقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.

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