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انتصاران لاتحاد عمان والأرثوذكسي بـسلة الناشئين

12/6/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- مضى فريق اتحاد عمان في صدارته لترتيب فرق مجموعته الأولى بدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه الكاسح على فريق نجوم الإنجليزية بنتيجة (109-21)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية" ضمن إياب المرحلة الأولى.
وبرز حمزة شعبان في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 19 نقطة و10 متابعات و15 تمريرة حاسمة و7 ستيل بفاعلية 46، يليه معتز صويص بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 29 نقطة و6 متابعات وتمريرتين و10 ستيل بفاعلية 37.
ولم يواجه الأرثوذكسي صعوبات كبيرة في تحقيق فوز كبير على نظيره فريق نجوم الأردن بنتيجة (84-14)، في لقاء أقيم أول من أمس، وبرز فيه محمد أبو غوش من جانب لاعبي الأرثوذكسي بتسجيله 18 نقطة و7 متابعات وتمريرتين حاسمتين و5 ستيل بفاعلية 28.
وعزز اتحاد عمان صدارته لجدول الترتيب برصيد 14 نقطة "علامة كاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 13 نقطة والرياضي ثالثا برصيد 10 نقاط ونجوم الأردن رابعا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريقا نجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة المركزين الخامس والسادس على الترتيب برصيد 7 نقاط لكل فريق.
ومن جانبه، واصل فريق نجوم الأرثوذكسي مطارته لفريق الإنجليزية في صدارة المجموعة الثانية، بفوزه على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (47-30)، في لقاء برز فيه لاعبه تيم صوالحة بتسجيله 9 نقاط مع 6 متابعات وتمريرة وسرقتين للكرة بفاعلية 12.
وقلص نجوم الأرثوذكسي الفارق إلى نقطة (13 نقطة) مقابل 14 نقطة لفريق الإنجليزية وضعته في صدارة الترتيب، فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 10 نقاط ونجوم اتحاد عمان رابعا برصيد 9 نقاط والجبيهة خامسا برصيد 8 نقاط والمقاولون سادسا برصيد 7 نقاط.
وتقام غدا أربع مباريات؛ حيث تشهد صالة الفحيص مواجهتي نجوم الجبيهة ونجوم الإنجليزية عند الساعة 3 مساء، والجبيهة مع نجوم اتحاد عمان عند الساعة 4:30 مساء، فيما ستكون صالة الحسن التدريبية مسرحا لمواجهتي كفريوبا وبيت ايدس عند الساعة 3 مساء، ودير أبي سعيد مع الجليل عند الساعة 4:30 مساء.

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