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بوغانمي.. نجمة تونسية تلمع ألقا في الطائرة والإعلام

12/6/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - لكل صورة حكاية، وحكايات النجوم الرياضية تكتمل من خلال صورتين تصبحان وجهين لحقيقة واحدة، صورة لما عليه النجم أو النجمة الآن، فيما يختفي الوجه الآخر إلى حد ما عن القارئ، لتأتي هذه "الزاوية" وتكشف تفاصيل الحياة اليومية للنجم الرياضي.
وتقف زاوية "أصل وصورة"، عند لاعبة دي لاسال السابقة ونجمة المنتخب التونسي ونادي قرطاج للكرة الطائرة مروة بوغانمي.
والدتي والطبيب.. قصة وطرفة
تروي بوغانمي قصتها مع الكرة الطائرة التي بدأت بالصدفة، قائلة: "الصدفة قادتني إلى الكرة الطائرة، حين أحببت أنا وصديقتي أحد تمرينات فريق المنطقة، وكادت والدتي تحرمني من اللعبة التي تعلقت بها سريعا، عندما عدت من أحد التمرينات وأصابع يدي زرقاء من ضرب الكرة، واصطحبتني والدتي إلى الطبيب وطالبته بورقة أقدمها للنادي تفيد بعدم قدرتي على ممارسة الكرة الطائرة، من باب الخوف علي، إلا أن الطبيب رفض إطاعة والدتي، لعدم تأثير ذلك القرار على مستقبلي الرياضي".
وأضافت: "بدأت مسيرتي مع اللعبة من نادي الحديقة في عمر 12 سنة، وبعد 6 أشهر فقط، التحقت بالمنتخب الوطني لفئتي العمرية، ومن هنا بدأت قصة صقل موهبتي، وخضعت لتدريبات مكثفة، ومضيت على طريق تطوير موهبتي في مركز "السنتر"، وفي العام 2014، التحقت بصفوف النادي النسائي في قرطاج".
وتابعت: "عشت في النادي النسائي بقرطاج تحت كنف النجومية والإنجازات، وتوالت تتويجاتنا بالألقاب النسوية في تونس إلى الآن، حتى حملت برفقة زميلاتي 22 لقبا بالفريق النسائي، منهم لقبان لبطولتين أفريقيتين، وحصلت على جائزة أفضل لاعبة أفريقية في مركز وسط الشبكة في البطولة الأفريقية للعام 2021".
وتؤكد بوغانمي، أن فرحتها كانت لا توصف عندما شاركت المنتخب التونسي للسيدات بأول مشاركة، بالتتويج بلقب البطولة الأفريقية بعد غياب 27 سنة، موضحة: "انضممت إلى صفوف المنتخب الوطني التونسي للسيدات العام 2005، وشاركته لأول مرة البطولة الأفريقية للفئات العمرية التي أقيمت في الجزائر 2006، والمؤهلة لكأس العالم بالمكسيك 2009، وكررنا التتويج بلقب بالبطولة ذاتها 2008، والمؤهلة لبطولة العالم في تايلند، وشاركت المنتخب الوطني في بطولة العالم 2011 في البيرو، وآخر مشاركاتي مع المنتخب الوطني كانت في بطولة العالم للكبار العام 2014 في إيطاليا".
وبينت: "كان لي الشرف أن أحظى بشرف تمثيل منتخب بلادي في البطولة العالمية، والتي حفلت بالندية، وأنا سعيدة بهذه التجربة التي منحتني الكثير على صعيد الخبرة والاحتكاك وتطور المستوى الفني، والتي من الصعب أن تتكرر لأي لاعبة".
دي لاسال.. العائلة المميزة
وتعتبر بوغانمي فريق دي لاسال عائلتها المميزة التي تنتمي إليها روحانيا، مفسرة: "لم أعتبر نفسي غريبة على فريق دي لاسال، وسريعا ما اندمجت في عائلته، تبعا لما لمسته من حسن استقبال وتعامل على المستوى الإداري والفني واللاعبات، وشعرت براحة نفسية لا توصف من الموسم الأول إلى الثالث الذي دافعت فيه عن ألوانه، وحتى عندما أعود إلى تونس أبقى على تواصل مع الجهاز الفني واللاعبات. أرتاح بالأردن، ولكل رحلة طعمها الخاص، وهناك تشابه إلى حد كبير بين طبيعة الشعبين الأردني والتونسي".
وعن مشاركاتها مع فريق دي لاسال في المنافسات المحلية، أجابت: "لي 3 مشاركات مع فريق دي لاسال، حين انضممت إلى صفوفه أول مرة العام 2019، ولم يحالفنا الحظ وزميلاتي اللاعبات بالتتويج بالألقاب، والذي عوضناه بالموسمين الماضيين، حين توجنا بلقبي الدوري والسوبر 2022، واحتفظنا بلقب الدوري في الموسم 2023، ومشاركة دي لاسال التتويج بلقب الدوري، وفرحة رفع الكأس لها وقعها الخاص على قلبي، ولا سيما أن الترشيحات كانت تصب في صالح فريق النصر، المتوج بلقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، ووجهنا هدفنا وقتها نحو العودة من بعيد بلقب الدوري، الذي تحقق بروح الفريق".
وزادت: "ليلة القبض على لقب الدوري ليلة لا توصف، وقابلنا فريقا كبيرا يملك لاعبات مميزات وصاحبات خبرة، مثل، رهف ورغد ورند حيمور، وفرح العطوط، واللبنانية ميرنا شيخو ولاعبة الفريق التي عادت من كندا شهد العواملة، على عكس فريق دي لاسال الذي كان يعاني من الناحية النفسية، لخسارته ألقاب ومباريات أمام فريق النصر، وعندما التحقت بالفريق كانت تفصلنا فترة قصيرة على خوض النهائي، إلا أن اجتهاد الجهاز الفني، والتزام اللاعبات بالتدريبات وتقديم تضحيات كبيرة على حساب ارتباطاتهن العملية، ساعد على رفع مؤشر الجاهزية النفسية، وبذل قصارى الجهد في الملعب، ما قادنا إلى التتويج في فرحة هستيرية".
واعتبرت بوغانمي، أن إنجازات دي لاسال يقف وراءها ربان ماهر، موضحة: "لفت اتبهاهي دور الأب الذي يؤديه المدير الفني للفريق فواز زهران، ويمزجه بخبرته الفنية في النصائح والتعليمات التي تحرص اللاعبات على تنفيذها في الملعب، وأهنئه على قدرته على التعامل بحرفية مع اللاعبات اللواتي تلازمهن الحساسية المفرطة، وأعرف أن أغلب اللاعبات تدربن على يديه منذ الصغر".
وعن مشاركتها دي لاسال في دورة الألعاب العربية بالإمارات خلال شباط (فبراير) المقبل، ردت بوغانمي: "لي الشرف أن أكون ضمن صفوف دي لاسال في في دورة الألعاب العربية، وأثمن ثقة المدرب زهران الذي رشحني من جديد إلى صفوف عائلتي دي لاسال، لكنني ما أزال أنتظر رد النادي على طلب دي لاسال، وفي حال سنحت لي الفرصة، سأبحث وزميلاتي بالفريق عن تقديم صورة مشرفة عن الطائرة الأردنية، خصوصا وأن الفريق سبق أن خاض منافسة عربية بالشارقة وحقق نتائج لافتة".
وحول نظرتها إلى الطائرة النسوية الأردنية من خلال خوضها 3 سنوات في الملاعب المحلية، أجابت بوغانمي: "تشهد الكرة الطائرة النسوية تطورا ملحوظا من موسم إلى آخر، والسبب هو الاهتمام الملحوظ باتحاد اللعبة بالطائرة النسوية، والحرص على إشراك المنتخب الأردني في مشاركات عربية، وتكثيف التدريبات والاستعدادات والمباريات الودية، وهو ما احتاجته اللاعبات، فأبدعن في غرب آسيا والدورة العربية بالجزائر، واستعانة الطائرة الأردنية بخبرات المدرب التونسي هيثم الوسلاتي، ستزيد من تطور المستوى العام".
تجربة إعلامية
وتوضح بوغانمي، أن اقتراحها على مدير قناة الجنوبية التونسية بتقديم برنامج متخصص بالكرة الطائرة، قادها إلى تجربة إعلامية ثرية، ساردة: "سرعان ما وجدت لاقتراحي صدى واسعا، وخضت التجربة من وحي تخصصي الرياضي في صالات الكرة الطائرة، وانطلقت ببرنامجي 100 % كرة طائرة، الذي يعرض عند الساعة التاسعة من مساء كل أربعاء".
وأردفت: "يعتبر البرنامج الأول من نوعه للكرة الطائرة في تونس، مقارنة بالبرامج الرياضية الأخرى التي تهتم بكل الرياضات، وهو يعرض للموسم الثاني، حيث قدمت 9 حلقات بالموسم الماضي، والحمدلله نال إعجاب الكثيرين، ويحظى بمتابعة جماهيرية، وأنا صاحبة الفكرة والإعداد، وبرفقتي زميل صحفي يساعدني في التقنيات الصحفية الإعلامية، بهدف تقديم البرنامج بشكل مهني واحترافي إلى الجمهور".
وقدمت بوغانمي شكرها إلى عائلتها على دعمها في مختلف جوانب حياتها الرياضية والعملية، قائلة: "أنا ممتنة كثيرا إلى عائلتي التي لم تبخل بدعمها لي، وبعد الله هم أصحاب الفضل لما وصلت إليه، وبمساعدتهم تجاوزت الكثير من الصعاب، دراسيا عندما حصلت على بكالوريوس هندسة الحاسوب، ورياضيا عندما توجهت إلى الكرة الطائرة، وإعلاميا بتقديمي برنامجي المتخصص بالكرة الطائرة، وأوجه عميق الشكر والامتنان إلى والدتي التي كانت دائما معي في مسيرتي على تنوعها".

MENAFN06122023000072011014ID1107549878

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