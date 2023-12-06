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كفرنجة يواصل تقدمه بـيد الثانية وترحيل لقاء يرموك البقعة وساكب

12/6/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر الاتحاد الأردني لكرة اليد إجراء تعديل طفيف على مباريات دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024، وذلك بسبب انشغال صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وحسب التعديل، تم ترحيل المباراة التي تجمع بين فريقي يرموك البقعة وساكب، من يوم غد، لتقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم بعد غد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبالتوقيت ذاته، تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد لقاء فريقي كفرنجة وأم جوزة.
ويوم الاثنين المقبل، يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم المنافسات يوم الثلاثاء المقبل، من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
ويذكر أن تعليمات الدوري، تشير إلى تأهل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024.
وكشفت القراءات الفنية في اللقاءات التي جرت في الجولات الماضية، عن قدرة فريق ساكب على التأهل نظرا لفارق المستوى الذي ظهر عليه في المباريات والذي ميزه عن الفرق الأخرى، في الوقت الذي دخل فيه فريق يرموك البقعة بكل قوة للمنافسة على التأهل بعد أن حقق فوزين مهمين، مثلما استفاد كثيرا من تعثر فريق ساكب في مباراته الماضية أمام فريق كفرنجة.
وتأمل الفرق وخصوصا أم جوزة وساكب في تحقيق الفوز في الجولات المقبلة للبقاء في دائرة المنافسة وتعويض الخسارة، وهذا يتطلب من الفريقين مضاعفة جهودهم، كون مبارياتهما المقبلة ستكون حاسمة ولن تقبل التفريط ولو بنقطة واحدة.
فريق وادي السير وعلى غير عادته ظهر الموسم الحالي بمستوى فني لا يؤهله أن يتواجد مع الفرق التي تتنافس على بطاقتي التأهل، حيث تعرض لثلاث خسائر متتالية أبعدته عن دائرة المنافسة.
إلى ذلك، ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة وخلال الأيام القليلة المقبلة برنامج لقاءات مرحلة الإياب لمنافسات الدوري.
وكانت لقاءات الجولة الثالثة، شهدت فوز فريق كفرنجة على فريق وادي السير 31-16، وفوز فريق يرموك البقعة على فريق أم جوزة بنتيجة 34-26.
ومع ختام الجولة الثالثة تصدر فريقا كفرنجة ووادي السير الترتيب العام برصيد 4 نقاط لكل فريق من مباراتين، ويملك فريق ساكب نقطتين من مباراتين، والرصيد ذاته لفريق أم جوزة ولكن من ثلاث مباريات، وبالمركز الخامس والأخير فريق وادي السير من دون نقاط.
ويذكر أن دوري الدرجة الثانية، يعتبر النشاط الأخير للاتحاد العام الحالي، بعد أن أقام بطولاته كافة، سواء كانت للرجال والسيدات أو للفئات العمرية.

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