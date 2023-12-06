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المصارعة يصل العراق بحثا عن ميداليات ملونة في البطولة العربية

12/6/2023 11:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – وصلت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والحرة إلى العاصمة العراقية (بغداد) في وقت متأخر من أمس، تأهبا للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق اليوم بقاعة نادي الجيش وتستمر حتى 12 من الشهر الحالي.
ويضم الوفد الأردني كلا من: رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة رئيسا للوفد، وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات إداريا، وعضو اتحاد المصارعة ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح الزريقات، إلى جانب الحكمين الدوليين رشدان ندى ونايف علوش، وحكما الترقية زين كريشان وتسنيم داوود.
ويمثل الأردن 15 لاعبا في منافسات البطولة العربية، وهم: مصطفى القاضي، أحمد دهشان، عمرو عبدالفتاح، سلطان ضامن، أحمد خالد، عمر ضراغمة، يحيى حسين أبو طبيخ، وصهيب الحسنات (روماني)، زيد اسحاق، صهيب المرافي، عبدالله مكون، أورتس شاميل، عبدالكريم أبو دعيج، إرزو شاميل، وزيد الشيشاني (حرة)، بقيادة المدربين: يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وإبراهيم عرعر وهاني المرافي.
ويبحث "المصارعة" عن ظهور مشرف بالبطولة العربية وتحقيق نتائج متميزة تليق باسم المصارعة الأردنية على الصعيدين العربي والقاري، ولا سيما بعد "الطفرة" الكبيرة التي شهدتها العاصمة عمان مؤخرا، باستضافة بطولتي آسيا والعالم للشباب والناشئين.
ويتوقع أن تشكل مخرجات البطولة العربية مقياسا للقائمين على اتحاد المصارعة، من أجل رسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة وتحديد آلية الدعم وجوانب الاستثمار.
ويحضر اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة، اجتماع الاتحاد العربي اليوم، لتوزيع المناصب واللجان، والذي سيعقبه اجتماعا مع حكام الدول المشاركة، لإطلاعهم على التعديلات التي طرأت على القانون.
وتشارك 11 دولة في البطولة العربية، وهي: العراق "البلد المضيف"، الأردن، الكويت، جزر القمر، مصر، الجزائر، السعودية، تونس، فلسطين، اليمن، وسورية.
وأعلن رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، إنجاز الأمور اللوجستية والفنية لإقامة منافسات البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية، مشددا على أن نجاح البطولة يثبت قدرة العراق على احتضان جميع البطولات في مختلف الألعاب.
من جانبه، رحب الاتحاد العربي للمصارعة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بالدول المشاركة، بقوله: "البطولة العربية للكبار (العراق 2023)، تستضيف العاصمة العراقية بغداد البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية للكبار، العديد من الأبطال في الموعد للتتويج العربي، حظا سعيدا للمشاركين كافة".

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